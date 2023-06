La picante revelación de Paula Chaves sobre la noche que concibió a su hija con Pedro Alfonso: “La hicimos los dos quebrados”

Paula Chaves y Pedro Alfonso se preparan para estrenar “Un Plan Perfecto” en la calle Corrientes, luego de una exitosísima temporada en Carlos Paz. La pareja siempre se muestra muy feliz en público y fue la actriz quien recientemente reveló una de sus tantas anécdotas desconocidas.

En diálogo con LAM, Paula Chaves recordó su paso por el Bailando y cómo todo desencadenó en la gestación de su hija Olivia junto a Pedro Alfonso. “A Oli la hicimos los dos quebrados”, lanzó la actriz, descolocando a los presentes en el estudio.

Pedro Alfonso y Paula Chaves.

Es que todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó: “¿Cuál fue el momento más difícil en el Bailando?”. Sin dudarlo, Paula Chaves comenzó a relatar el trágico momento que pasó durante la emisión del programa. “Me quebré. Nos quedamos afuera de la final. Después cayó Pedro y Vanesa García Millán (coach). Para mí algunos trabajitos nos hicieron porque fue tremendo”, aseguró.

Por su parte, Ángel de Brito, recordó la buena temporada que estaban teniendo, ya que él era parte del jurado. “Además estaban bailando increíble”, acotó. Fue entonces que Paula Chaves agregó información de más y contó una anécdota íntima con Pedro Alfonso. “Ese año fue terrible. Y ese año, bueno, no quiero contar intimidades, pero me acuerdo que... Ay, digo cosas que después me arrepiento. Pero me acuerdo que la hicimos a Oli los dos quebrados”, contó con cierta vergüenza.

El difícil momento de Paula Chaves en el Bailando.



Como era de esperar, el comentario de Paula Chaves inundó de risas el estudio de LAM. Fue entonces que la esposa de Pedro Alfonso remarcó rápidamente: “Los bebitos se hacen con mucho amor. Lo aclaro porque están todos mirando en casa”.

Paula Chaves reveló el rol del Chato Prada en la gestación de su hija

Más allá de estar un tanto incómoda y arrepentida por la anécdota, Paula Chaves se encargó de contextualizar la situación aún más y explicar el rol que tuvo el Chato Prada en este momento.

Pedro Alfonso se lesionó en el Bailando días después.

“El Chato nos dejó en el departamento. Pedro con muletas, yo con la bota ortopédica. El Chato nos tiró en la cama literal. Fuimos de Ideas del Sur hasta el cuarto y se fueron. Y ahí quedamos tirados. Y acá estamos”, cerró Paula Chaves sobre el especial y desopilante momento que vivió junto a Pedro Alfonso.

