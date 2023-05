Mirtha Legrand es la conductora más exitosa de la televisión argentina, y su vuelta es esperada por muchos. Sin embargo, en Socios del Espectáculo abordaron el tema y contaron las internas de la familia Legrand y las discusiones que hay respecto al tema.

Por su parte, Mirtha Legrand no ve la hora de volver a la televisión con su histórico programa, La Mesa de Mirtha Legrand. Por eso, estuvo teniendo reuniones con El Trece para terminar de arreglar lo relacionado a su comienzo, pero parece que su familia no está de acuerdo.

Mirtha Legrand fue a ver Tootsie

"Ojalá que no, pero más o menos estaría casi descartada la posibilidad de que Mirtha vuelva a la televisión. Ojalá que esto se revierta, pero es la situación hoy. La familia prefiere que esté tranquila", revelaron en Socios del Espectáculo, el ciclo de chimentos de El Trece conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Luego, Mariana Brey, panelista del programa, aportó lo suyo y contó qué es lo que desea Mirtha Legrand. "No es lo que quiere Mirtha, quiere volver a la tele, lo antes posible... Dicho por ella...", dijo la periodista haciendo un reporte de lo que ya había declarado la exitosa conductora.

Mirtha Legrand y Nacho Viale

"Todos los domingos, cuando se reúne con sus amigas, empiezan a postear fotos para mostrar que Mirtha está bien, que puede volver", sumó Nancy Duré sobre las ganas de Mirtha Legrand y de sus amigas de que la conductora vuelva a tener su ciclo en los mediodías de El Trece.

Hace algunos meses, se comenzó a hablar de que Mirtha Legrand y su equipo estaban negociando para volver a la pantalla y se habló de una posible fecha. Sin embargo, el tiempo fue pasando y todavía no hay ningún arreglo fijo, por lo que no se firmó ningún contrato todavía. Al parecer, a Nacho Viale no le cerraban los números del presupuesto que El Trece le proponía, por lo que las negociaciones no prosperaron.

Mirtha Legrand podría volver a la tele en América

En medio de esta información que trascendió sobre las negociaciones con El Trece, se comenzó a hablar de la posibilidad de que sea América TV el canal que refugie a Mirtha Legrand y su programa histórico. Incluso, Nacho Viale se reunió con las autoridades del canal, aunque tampoco rindió frutos.

NL.