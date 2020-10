La reacción de Claudia Fontán tras enterarse que levantan "Mujeres"

Tristemente el viernes 16 de Octubre será el último día de "Mujeres de eltrece", el ciclo producido por Laflia, según confirmó la periodista Laura Ubfal.

El ciclo desde el momento cero comenzó sin rumbo y con algunas situaciones de mala suerte: Antes de su primera emisión, una de sus conductoras, Roxy Vázquez. fue diagnosticada con Coronavirus y tuvo que participar desde su casa.

Más tarde comenzaron a circular fuertes rumores de un enfrentamiento entre Teté Coustarot y Solita Silveyra y luego renunció Claudia Fontán,cuando hubo un cambio de formato.

Hace algunos días Claudia, confesó que los cambios no le gustaron: "Tenemos un grupo de WhatsApp con Mujeres, ya somos 20 en el grupo. No están las reemplazantes, hay bullying con ellas", comenzó diciendo.

"Yo estuve cinco días en el programa. Cuando me recuperé del Covid-19 el programa ya había mutado a un reality. La producción me dijo de volver como jurado pero no me pareció", sentenció en Estelita en casa con Jey Mammón.