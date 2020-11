La reacción de "Tucu" López cuando le preguntaron si haría "Sex" con Jimena Barón

La relación entre Jimena Barón y "Tucu" López es un hecho y, aunque no hicieron la confirmación oficial, la pareja ya no se oculta.

Desde que se alejó de Daniel Osvaldo, "La Cobra" decidió también alejarse de las redes sociales y dejó de compartir con sus millones de fanáticos, parte de su intimidad.

Pero mientras su fandom espera ansiosa su regreso, las imágenes con el protagonista de Sex la muestran relajada y disfrutando de un nuevo amor.

Para "Tucu" la exposición mediática también es nueva y ahora enfrenta la curiosidades de sus seguidores quienes quieren saber más detalles de este vínculo. Dispuesto a no contar nada de su vida privada, el panelista de "Todas las tardes" tuvo una curiosa reacción cuando le preguntaron si haría "Sex" con Jimena.

"¿Te veremos haciendo sex con J.B?", le preguntaron en Insta Stories y él, rápido de reflejos, contestó con una foto en la que muestra a una reconocida bebida alcohólica cuya marca son esas iniciales.

"Ella es una genia absoluta"

A pesar de que las imágenes comprueban que el romance entre Tucu y Jimena avanza a paso firme, la pareja decidió no exponer detalles de su noviazgo. Sin embargo, el locutor tucumano habló sobre este affaire y aseguró que mantienen un excelente vínculo.

"Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida. Está todo bien", expresó el locutor en diálogo con Implacables.

Luego, continuó: "Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto".