Nicole Neumann y Manu Urcera están desde hace días bajo la lupa de los medios de comunicación y, por supuesto, de sus seguidores. El escándalo que protagonizó el piloto de autos en una carrera al pegarle a un espectador, hizo que surgieran varios rumores sobre su pasado, presente y futuro.

Una de las teorías que se mencionaron fue que estaría en peligro el casamiento de la modelo con su pareja. Incluso se ha llegado a decir que ese suceso marcó un antes y un después entre ellos.

En medio de estos rumores, Nicole Neumann publicó esta tarde una Historia de Instagram con una frase que hizo parar las antenas de sus followers.

"¿La felicidad es 'momentos'? ¡Yo creo que sí!", escribió la ex de Fabián Cubero. Allí se la veía posando al aire libre con un look bien veraniego a pesar de estar en mayo: camisa y bermuda blancas, cartera by Prada y stilettos con tiras por arriba de los tobillos.

De esta manera entonces, la hermana de Gegé Neumann sumó una incógnita más a sus fans que quieren saber si es cierto que puede llegar a cancelarse la boda.

Así Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron su compromiso

El 4 de enero pasado, Nicole Neumann y Manu Urcera compartieron en sus redes sociales desde Punta del Este, la noticia de que se van a casar.

El corredor de autos le hizo la propuesta a la modelo de manera sorpresiva en la cena de aniversario de sus padres. "Ayer venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros (post 00). Ni enterada de lo que me esperaba", escribió la modelo en sus Historias de Instagram. También mostró una foto de su cara de sorpresa al escuchar la gran pregunta por parte de su novio. Y, contó que para ese momento, el corredor de autos eligió que leyeran una carta de Frida Kalho, que es una de sus artistas preferidas.

"La noche más perfecta. El atardecer perfecto", escribió luego Nicole Neumann en sus redes. Además, la pareja publicó una foto mostrando el anillo y la Top model señaló: "Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Qué mágico empezar el año así!! ".

Manu Urcera le tapó los ojos con un pañuelo para sorprenderla con la propuesta. Finalmente se arrodilló y le hizo la gran pregunta, con anillo incluido.