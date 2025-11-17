La respuesta de Benjamín Vicuña a la entrevista de la China Suárez: del "Me parece muy patético" a la advertencia sobre su paciencia

Benjamín Vicuña respondió a la entrevista de La China Suárez y lo hizo de manera directa. A diferencia de otras ocasiones, en las que se mostró contemplativo y calmado, en esta ocasión decidió hablar sin filtro, incluso deslizando una advertencia sobre todo lo que está sucediendo con su ex pareja.

Las palabras de Benjamin Vicuña tras la entrevista de la China Suárez

Quienes fueron a buscar su palabra fueron los noteros de SQP, el programa de Yanina Latorre. Ya de entrada, el actor dejó en claro su agotamiento y sorprendió a todos por el tono que utilizó. “No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi laburo. Es un montón, la verdad. Ya van a mi casa, vienen al trabajo. Yo sé que no tiene que ver con ustedes, pero no entiendo tampoco lo del otro lado”. Luego, calificó toda esta etapa de exposición por parte de la China Suárez como “Muy triste, súper triste”.

Benjamín Vicuña.

Seguido a estas primeras declaraciones, la charla se centró en las declaraciones de la actriz que hacían referencia directa a su relación, aquellas en las que explicó que se sintió “bajo tierra” y “no amada”. “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento”, dijo en un primer momento, con un tono más conciliador, aunque de inmediato aclaró que no iba a ahondar en el tema por el pudor que le daba, sobre todo por sus hijos. “Creo que no es necesario. Acá nadie mató a nadie. Sencillamente, fue una pareja que decidió separarse en su momento”, cerró.

El enojo de Vicuña con El Trece

Dejando un poco de lado a la China Suárez, el actor manifestó el enfado que le generaba que la entrevista hubiese salido por Eltrece. Cabe destacar que él se encuentra trabajando en el canal, grabando The Balls, el programa que saldrá al aire en enero del 2026, por lo que podría haber sentido que las críticas vinieron del lado amigo.

La China Suárez con Moria Casán.

Sin ningún tipo de eufemismo, Benjamín Vicuña lanzó: “No entiendo que se haga en Eltrece, con tanta difusión… Estoy triste”. Yanina Latorre, desde el estudio, se mostró sorprendida y dio un poco más de contexto, asegurando “Nunca lo vi tan enojado. Él siente que el canal no lo cuidó”.

La advertencia de Benjamín Vicuña a la China Suárez

Tras esas declaraciones, el tono de Vicuña se quebró por completo y no paró de crecer en su contundencia. “Me parece muy raro, muy patético tener que yo estar dando explicaciones cuando las debería dar otra persona. Pero se ve que necesitaba hablar. No sé por qué tanto”, comenzó.

En la misma línea, puso el foco en sus hijos y de lo cansado que estaba de que se hablara de ellos en los medios. Eso llevó a que le preguntaran si pensaba iniciar acciones legales, lo que derivó en una clara advertencia. “Yo podría llenar de cautelares, pero no lo hago porque pienso en la buena fe de las personas. Vamos a ver hasta dónde se aguanta”, sentenció.

De esta manera, sin nombrarla, pero dejando claro su parecer, Benjamín Vicuña respondió a la China Suárez y la entrevista que le concedió a Moria Casán. El actor chileno dejó de lado su tono conciliador y, casi por primera vez, apuntó sin filtro contra su ex pareja, dejando hasta una advertencia en el aire.