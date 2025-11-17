Ángel de Brito filtró el video que podría destruir la relación de Mauro Icardi y la China Suárez

La entrevista de Moria Casán a La China Suárez en La Mañana con Moria generó un nuevo terremoto mediático. En un mano a mano donde la actriz habló sin filtros, contó detalles íntimos de cómo comenzó su vínculo con Mauro Icardi y aseguró que el futbolista siempre le dijo que estaba separado de Wanda Nara cuando iniciaron el contacto.

China Suárez y Moria Casán

Sin embargo, Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad y reflotó un archivo que contradice por completo la versión de La China Suárez. Desde su cuenta de X, el conductor expuso un video emitido en LAM durante el Wandagate, donde se mostraba un descargo de Icardi asegurando que jamás había estado distanciado de Wanda. “Los mentirosos se olvidan de sus mentiras”, lanzó filoso el conductor.

El archivo que complica todo

Ángel De Brito compartió el contenido exacto del informe de LAM que generó revuelo: un video donde Mauro Icardi afirmaba categóricamente que nunca estuvo separado de Wanda Nara. La frase resuena fuerte porque contrasta con lo que la China Suárez dijo en el programa de Moria: “Cuando nos empezamos a chatear él estaba en París pero separado, que eso es lo que no se sabía públicamente”. La actriz aseguró que el futbolista siempre fue claro con ella sobre ese punto y que la información nunca trascendió porque él prefería mantenerlo en privado.

China Suárez, Mauro Icardi y Moria Casán

El video difundido por Ángel De Brito no solo cuestiona la versión actual de la actriz, sino que revive un escándalo que marcó un antes y un después en la vida mediática de todos los implicados. El archivo funciona como un golpe directo a la credibilidad del relato que La China Suárez acaba de compartir.

La frase que reavivó el conflicto entre Wanda Nara y La China Suárez

La entrevista también recordó el mensaje con el que Mauro Icardi rompió el hielo con la actriz en su momento más vulnerable, tras su separación de Benjamín Vicuña. “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, contó. Y agregó cuál fue esa primera frase que la sorprendió: “Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”.

La China Suárez en La mañana con Moria

Mientras Mauro Icardi y La China Suárez celebra su primer año juntos, el archivo difundido por Ángel De Brito vuelve a ponerlos en el centro de la tormenta y abre un interrogante inevitable sobre cómo realmente comenzó el vínculo entre los mediáticos.