Lejos de los chocolates, el nuevo negocio de John y Thomas, los sobrinos de Ricardo Fort que fueron expulsados de la empresa familiar

John y Thomas, los sobrinos de Ricardo Fort, iniciaron nuevos caminos lejos de los chocolates, con proyectos propios que se vinculan al mundo de la alimentación y el bienestar físico. Tras ser expulsados de la empresa familiar, cada uno desarrolló una propuesta comercial que refleja sus intereses personales.

John y Thomas, los sobrinos de Ricardo Fort, se alejaron del legado empresarial para enfocarse en emprendimientos que combinan nutrición, producción alimentaria y expresión artística. Lejos de los chocolates, sus iniciativas avanzan en rubros distintos, con identidad propia y objetivos definidos.

En las últimas horas, se conoció una entrevista en el programa de A la Tarde (América) donde los emprendedores hablaron de su salida de FelFort. "Después de trabajar 17 años, me terminé desvinculando, por conflictos familiares, que ahora tomaron nuevamente público conocimiento y cada tanto se renuevan", comentó el músico.

"Estamos bien, con nuestros caminos y propios proyectos", agregó John Fort. Cada uno, desde su lugar, apuesta por consolidar un emprendimiento que combine experiencia personal y proyección comercial. Los nuevos negocios de los hermanos se construyen sobre bases distintas, con foco en la calidad, la identidad de marca y el desarrollo sostenido.

Thomas Fort se volcó al rubro de la carne seca, también conocida como charqui, con un emprendimiento que busca posicionarse en el mercado local. La iniciativa apunta a ofrecer un producto de alta calidad, pensado para quienes buscan opciones prácticas, nutritivas y con buen sabor. Este estilo de producto, tradicional en varias culturas, se presenta como una alternativa que combina conservación y aporte proteico.

Además de su faceta emprendedora, mantiene un vínculo constante con la música. Desde hace años desarrolla su carrera como cantante, con presentaciones en vivo y producción de temas propios. El arte forma parte de su identidad y convive con sus actividades comerciales, en una dinámica que le permite explorar distintos lenguajes creativos.

Por su parte, John Fort lanzó su propia línea de suplementos proteicos bajo el nombre Fortify. “Me cerraron las puertas de la empresa y decidí empezar con mi proyecto. El apellido no le pertenece", comentó. El proyecto se enfoca en productos pensados para acompañar rutinas de entrenamiento, recuperación muscular y bienestar físico. La propuesta incluye proteínas en polvo, complementos vitamínicos y fórmulas diseñadas para distintos perfiles de consumo.

El desarrollo de su emprendimiento responde a una tendencia creciente en el mercado de suplementos, donde la personalización y la calidad de los ingredientes son claves. El hijo de Jorge Fort participa activamente en la gestión del emprendimiento, desde la formulación de los productos hasta la estrategia comercial.

John y Thomas, los sobrinos de Ricardo Fort, avanzan con sus propios proyectos lejos de los chocolates, en una etapa marcada por el desarrollo de emprendimientos personales. Con propuestas centradas en la nutrición, la producción alimentaria y la música, cada uno construye una identidad comercial que se aleja del legado familiar.

