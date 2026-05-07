Así está hoy Agustín Solá, el hijo mayor de Maru Botana a sus 27 años: el increíble antes y después

Agustín Solá, el hijo mayor de Maru Botana, a sus 27 años refleja un recorrido marcado por cambios y experiencias que lo llevaron al exterior. Su presente combina proyectos personales y profesionales, en un camino que muestra un antes y un después en su vida, mientras mantiene una fuerte conexión con sus raíces familiares en Argentina.

Perfil bajo y viajes al exterior: Agustín Solá, el hijo mayor de Maru Botana, a sus 27 años

Agustín Solá, el hijo mayor de Maru Botana, cumple 27 años y vive una etapa distinta en la que la formación académica y la vida en el exterior se convirtieron en protagonistas. Entre recuerdos familiares y nuevos desafíos, su historia revela una transformación que lo distingue, marcada por decisiones y por su perfil bajo.

Agustín Solá y Maru Botana

En 2020, el primer hijo de la reconocida chef se trasladó a Francia por un intercambio académico y, tras esa experiencia, optó por instalarse allí de manera definitiva. Realizó su formación en Administración y Sistemas en Gestión de Empresas en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Esto le permitió abrirse a nuevas oportunidades en Europa, donde combina estudios, trabajo y amistades.

En las últimas horas, Maru Botana compartió en sus redes sociales un tierno video por el cumpleaños de su hijo, Agustín Solá, fruto de su relación con Bernardo Solá. La grabación mostró imágenes del joven desde pequeño junto a sus hermanos hasta la actualidad, rodeado de amigos y proyectos. La publicación rápidamente sorprendió a sus seguidores por el impactante antes y después del joven.

Agustín Solá

Junto a su posteo en Instagram, la chef compartió un emotivo mensaje donde destacó aspectos de la personalidad de su hijo y la cercana relación que tiene con sus hermanos. "¡Bienvenidos estos 27 a full! ¡A disfrutar y a soñar bien alto! Siempre con una sonrisa”, escribió. También subrayó el rol especial que cumple dentro de la casa, cuidando a sus hermanas y siendo un referente para ellas.

Las emotivas palabras de Maru Botana por el cumpleaños 27 de su hijo Agustín Solá

A pesar de que Agustín Solá no vive en Argentina, sus visitas son esperadas con entusiasmo por la familia. Maru Botana comentó lo mucho que su hija Inés extraña a su hermano y cómo cada reencuentro se convierte en un momento especial. La familia encuentra en esos encuentros la oportunidad de compartir viajes, trabajo y risas, incluso en situaciones complicadas.

Maru Botana, Agustín Solá y sus hermanos

“Tu manito que baja mi aceleración es clave y te juro que ha servido de referencia para bajar”, expresó la cocinera. El joven disfruta de la vida en Francia, donde construyó un círculo de amigos que lo acompañan. “Animate a los desafíos y nunca bajes los brazos”, escribió, en un mensaje que combina apoyo y motivación para el futuro.

Su perfil discreto en redes sociales contrasta con la exposición pública de su madre, Maru Botana. Agustín Solá prefiere mantener su vida privada lejos de la mirada constante, aunque suele compartir momentos con amigos. Esa elección le permite transitar un presente más íntimo, en el que la familia ocupa un lugar central.

Agustín Solá y Maru Botana

Agustín Solá, el hijo mayor de Maru Botana, a sus 27 años muestra un recorrido que refleja un antes y un después marcado por nuevas etapas y decisiones personales. Su vida en Francia, iniciada en 2020, lo llevó a combinar formación académica y proyectos que hoy forman parte de su presente, mientras que la compañía de su familia y amigos sigue ocupando un lugar central.

VDV