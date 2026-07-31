La tajante respuesta de Nicole Neumann a quienes la acusaron de retocarse la cara: "Muy difícil de chequear"

Nicole Neumann regresó de unas vacaciones en Europa junto a su esposo, Manu Urcera, y su hijo Cruz. Sin embargo, al retomar su programa de streaming, comenzaron a aparecer comentarios en redes sociales en los que algunos usuarios aseguraban que lucía un rostro diferente y que se había realizado retoques estéticos.

Nicole Neumann

Lejos de dejar pasar las especulaciones, Nicole Neumann decidió grabar un video desde el auto para responder a quienes instalaron esos rumores. Con humor, aunque también con un tono reflexivo, la modelo explicó por qué consideraba que esas versiones no tenían fundamento y aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores.

La respuesta de Nicole Neumann a los rumores

Nicole Neumann comenzó su descargo haciendo referencia a los mensajes que recibió en redes sociales y cuestionó a quienes comentan con la intención de generar críticas: “A raíz de algunos, muy poquitos comentarios de haters en redes, pero que me da gracia porque cuando es poner algo malo por poner, que es muy difícil de chequear, es porque tenés ganas de ser malo”, expresó.

Nicole Neumann

Luego, Nicole Neumann desmintió los rumores apelando a una cuestión de tiempos: “Muy fácil de chequear que volví de vacaciones el fin de semana. Y seguido de eso, el lunes retomé el streaming. O sea, ¿en qué momento me hice una carita nueva? Imposible”. Además, remarcó que en el streaming “no hay filtros” y que allí puede verse que “sigo teniendo la misma cara que siempre”.

La explicación de Nicole Neumann sobre su apariencia

Nicole Neumann también explicó que la diferencia que algunos usuarios creyeron notar se debía al bronceado que adquirió durante sus vacaciones y a un maquillaje distinto al habitual: “Simplemente estoy bronceada porque vengo de vacaciones. Me habré hecho algo de maquillaje distinto. Ayer estaba con un delineado, que no me lo suelo hacer”, detalló.

Nicole Neumann

Antes de finalizar el video, Nicole Neumann invitó a sus seguidores a dejar de lado las críticas malintencionadas y enfocarse en aspectos positivos: “En resumen, gente, sean felices, miren menos con mala intención al de al lado, dejen de buscar algo negativo y empiecen a ver y a buscar cosas positivas”, expresó. De esta manera, la modelo aprovechó la polémica para dejar en claro su postura frente a los comentarios sobre su imagen y promover un mensaje de respeto en las redes sociales.