Nicole Neumann reveló qué piensa del novio de su hija, Allegra Cubero, por primera vez: "Yo siento que tengo un hijo más"

Nicole Neumann compartió una divertida intimidad familiar durante la última emisión de Solo con Niki, donde estuvo acompañada por dos de sus hijas. En medio de la charla, una pregunta sobre Lucho Ferrari, el novio de Allegra Cubero, dio lugar a una inesperada confesión de la modelo sobre la relación que el joven mantiene con el resto de la familia.

Nicole Neumann

Todo comenzó cuando le consultaron a Sienna Cubero cómo se lleva con el novio de su hermana. Antes de que la adolescente pudiese responder, Nicole Neumann tomó la palabra y describió con humor la dinámica que se genera cada vez que todos comparten tiempo juntos, dejando en claro el lugar que Lucho se ganó dentro de su círculo más cercano.

La divertida confesión de Nicole Neumann sobre Lucho Ferrari

Al referirse al vínculo entre Sienna y Lucho Ferrari, Nicole Neumann explicó que la convivencia entre ambos suele estar marcada por las bromas y las discusiones propias de dos hermanos. Fue entonces cuando sorprendió con una frase que rápidamente llamó la atención.

“Es muy gracioso porque igual se pelean tipo hermanos. Te juro que cuando estamos todos juntos siento que tengo un hijo más porque se pelean tipo hermanos entre ellos”, expresó la modelo entre risas, reflejando la confianza y cercanía que el joven logró construir con toda la familia desde que comenzó su relación con Allegra.

La historia de amor de Allegra Cubero y Lucho Ferrari

La relación entre Allegra Cubero y Lucho Ferrari se hizo pública hacia fines de 2025, cuando la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero decidió oficializar el noviazgo con un video compartido en TikTok, acompañado por el hashtag #novios. La publicación tuvo una gran repercusión y marcó el inicio de una historia que desde entonces ambos comparten con naturalidad en redes sociales.

Allegra Cubero y su novio

Con el paso de los meses, Lucho Ferrari se integró rápidamente al entorno familiar de Allegra Cubero. El joven comenzó a participar de distintas reuniones y celebraciones junto a los Neumann, incluyendo cumpleaños y encuentros familiares, una cercanía que quedó reflejada en las palabras de Nicole Neumann, quien aseguró que, cuando todos están juntos, siente que tiene un hijo más.