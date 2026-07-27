Lejos del polo, el nuevo negocio que transformaron María Vázquez y Adolfo Cambiaso

María Vázquez y Adolfo Cambiaso trabajan en la transformación de La Dolfina con un concepto que renueva un espacio gastronómico en Buenos Aires. El local, ubicado en una zona de gran actividad cultural, fue reestructurado para convertirse en un café-restaurante que combina diseño contemporáneo y una propuesta culinaria de calidad. La propuesta fue pensada para integrar un lugar de encuentro donde convivan estilo, cocina y la identidad de la marca, en un entorno pensado para proyectarse más allá del polo.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso llevan adelante una propuesta que renueva su exitoso negocio

María Vázquez y Adolfo Cambiaso impulsan una nueva etapa para La Dolfina con un proyecto que combina gastronomía y diseño en un espacio renovado sobre la avenida Figueroa Alcorta. La propuesta se centra en un restaurante-café que refleja la identidad de la marca, con ambientes pensados para transmitir la estética vinculada al polo y una carta que integra tradición con modernidad. La iniciativa muestra cómo la firma busca reinventarse, manteniendo su esencia, pero adaptándose a un formato diferente.

La Dolfina Polo Café

El tradicional local que antes combinaba la indumentaria de la marca y café fue reestructurado para transformarse en un restaurante-bar. El local se destaca con una propuesta integral que busca transmitir la identidad de la reconocida firma. La pareja ya visitó en varias oportunidades el lugar para seguir de cerca los avances, desde la carta gastronómica hasta los detalles de diseño. El negocio se ubica en uno de los sectores más activos de Buenos Aires, cercano al Alcorta Shopping, y se integra a la oferta cultural y gastronómica de la zona.

Entre las imágenes que compartió La Dolfina Polo Café se aprecian tanto la fachada como el interior del local. La estética que eligieron María Vázquez y Adolfo Cambiaso fue pensada para reflejar la estética asociada al polo, con un ambiente cálido y moderno. La idea es que los visitantes encuentren un espacio donde convivan diseño, gastronomía y la esencia de la marca, en un entorno que invita a disfrutar tanto de desayunos como de cenas.

La carta está a cargo de la chef Julieta Caruso junto con el residente Ramiro Schechtel, quienes diseñaron un menú con productos locales de calidad premium. Las recetas se inspiran en la cocina argentina, pero con una interpretación contemporánea que combina tradición y modernidad. La propuesta busca consolidar un estilo propio dentro del mercado gastronómico, manteniendo la conexión con los valores que dieron origen a la firma de la pareja, quienes tienen un largo recorrido en el mundo del polo a nivel mundial.

La propuesta del negocio de María Vázquez y Adolfo Cambiaso que une gastronomía y estilo de vida

La transformación de La Dolfina Café marca un cambio importante en la estrategia de la firma. Al dejar de lado la venta de ropa en el espacio físico, la marca de María Vázquez y Adolfo Cambiaso concentra su propuesta en el café y restaurante, con el objetivo de generar un lugar de encuentro. La iniciativa apunta a posicionar la marca en nuevos mercados internacionales, integrando el polo con la gastronomía nacional en una experiencia completa. La decoración y los detalles del local fueron pensados para reforzar la identidad de la empresa, con elementos que remiten al deporte y a la tradición.

La Dolfina Polo Café

Mientras avanzan los cambios pensados para el local, la pareja acompaña de cerca el proceso de renovación, visitando el local en distintas etapas para observar cómo avanzaban las obras y la definición de la carta. Ambos se mostraron interesados en formar parte de cada detalle, desde la disposición de los espacios hasta la selección de los platos, reforzando la idea de un proyecto pensado en conjunto. El nuevo espacio se integra a un barrio con gran actividad cultural, lo que potencia su atractivo como punto de encuentro.

Entre los detalles que más llamaron la atención de los seguidores de María Vázquez, se destaca que la propuesta busca diferenciarse dentro de la oferta gastronómica de la ciudad, ofreciendo un ambiente que combina diseño contemporáneo con el polo y la tradición argentina. La presencia de chefs reconocidos y la apuesta por ingredientes locales refuerzan la calidad de la propuesta. La idea es consolidar la marca no solo en el ámbito deportivo, sino también en el gastronómico, creando un concepto que pueda replicarse.

La Dolfina Polo Café

María Vázquez y Adolfo Cambiaso impulsan una nueva etapa para su marca con un proyecto que integra gastronomía y diseño en un espacio renovado de Buenos Aires. La propuesta se centra en un restaurante-café ubicado en la avenida Figueroa Alcorta, pensado para transmitir la identidad vinculada al polo en un formato distinto. La iniciativa combina ambientación contemporánea, carta de autor y un entorno que refleja la esencia de la firma, mostrando cómo la pareja acompaña de cerca cada detalle de esta transformación.

VDV