Stephanie Demner se suma a Nicole Neumann y Zaira Nara con el look que regresa este año con toda sus fuerzas

Un anticipo de primavera de 2026 ya respira moda y nuestras celebrities locales lo confirman desde sus paradisíacas escapadas. Mientras el clima empieza a templarse, la regla de oro para la próxima temporada es clara: mostrar piel con elegancia y sin complejos. Stephanie Demner, Zaira Nara y Nicole Neumann han coincidido en un ítem fundamental que desplaza al clásico pareo hacia un segundo plano: los vestidos de red, encaje y crochet que dejan ver la ropa de baño. Es un giro hacia una sofisticación relajada que transforma cualquier paisaje en una verdadera pasarela.

Zaira Nara en Miami con un vestido lleno de transparencias.

El ethereal white de Stephanie Demner: Maternidad con estilo

Subrayando que la moda no tiene restricciones, Stephanie Demner conquista las playas de St. Tropez con un estilismo impecable que celebra su embarazo. La influencer lució un vestido blanco de encaje, de corte midi y con un vuelo asimétrico que aporta movimiento y frescura. La prenda, completamente translúcida, reveló un bikini blanco básico por debajo, creando un contraste sutil y luminoso.

Stephanie Demner reemplazó el pareo por un vestido transparente con volados.

Es una elección clave para las futuras mamás que buscan comodidad sin sacrificar la elegancia, demostrando que el "baby bump" puede ser el mejor accesorio de moda. Las claves de su look pasan por el volumen controlado y la textura romántica del encaje, que eleva la propuesta a una sofisticación casi nupcial.

La apuesta audaz de Zaira Nara: Noche y transparencia

Cambiando de escenario, Zaira Nara apostó por una versión más urbana y nocturna de la tendencia desde Bal Harbour. Su elección fue un vestido largo de encaje de manga larga, completamente abierto al frente La transparencia fue absoluta, revelando un bikini negro clásico que marca una silueta definida.

Zaira Nara optó por un diseño para la noche.

Esta propuesta demuestra que las transparencias no son exclusivas del mediodía y pueden adaptarse perfectamente a una cena o un paseo nocturno con el mar de fondo. El secreto de su estilo residió en la combinación de texturas y la estructura de la prenda, que otorga un aire misterioso y sofisticado, perfecto para las noches más glamurosas.

La artesanía mediterránea de Nicole Neumann: Crochet con carácter

Finalmente, Nicole Neumann nos transportó a un paraíso con una pieza que conjugó la tendencia con un aire artesanal. La modelo lució un vestido maxi negro de red crochet con un diseño intrincado, que destacó por sus generosos tajos laterales. Estos cortes no solo aportaron sensualidad, sino que facilitaron el movimiento y permitieron que el vestido ondee con la brisa.

Nicole Neumann desde París con un vestido red.

El contraste lo marcó un vibrante bikini rosado por debajo, añadiendo un toque de color inesperado y divertido. La clave de su look estuvo en el tejido texturizado y en el juego de ocultar y revelar que ofrecen las aberturas, logrando una imagen poderosa y segura de sí misma. Nicole demostró que la textura del crochet es la aliada perfecta para un look sofisticado y ligero bajo el sol.

En resumen, esta primavera de 2026 parece que dirá adiós a la era del pareo. Las transparencias, ya sea en encaje romántico, red seductora o crochet artesanal, se han convertido en la herramienta de estilo esencial para elevar los looks. Stephanie Demner, Zaira Nara y Nicole Neumann ofrecen tres interpretaciones distintas pero igualmente válidas de esta tendencia: romántica y maternal, audaz y nocturna, artesanal y poderosa.