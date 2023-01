La Tora y Camila tuvieron una tensa discusión: "No te creo nada"

El clima en la casa de Gran Hermano está que arde, cada vez son menos los participantes y las diferencias cada vez se toleran menos, producto del aislamiento pone todas las sensibilidades a flor de piel. En esta oportunidad fueron La Tora y Camila quienes protagonizaron un enfrentamiento.

El tenso momento se dio en la habitación de las chicas, luego de que Camila se levantara de la mesa angustiada. Julieta y Daniela se acercaron a hablar con ella para saber qué le pasaba y aconsejarle que no se preocupe por lo que grita la gente, sino que haga su juego tranquila.

La Tora.

Minutos después se sumó Romina a la conversación que asumió que es cierto que en algunas oportunidades no le creen (situación que angustia mucho a Camila) y que eso tiene que ver con que ella finge sorpresa cuando las personas que nominó quedan en placa.

Evidentemente, Julieta, Romina, Daniela y La Tora tienen más aceitado el manejo del juego, ya que ellas son parte de los jugadores que entraron a la casa más famosa del país el día que comenzó el juego. En cambio, Camila, ingresó junto con los participantes del repechaje.

La discusión entre La Tora y Camila

La Tora se acercó a las chicas para escuchar lo que pasaba y decidió enfrentar a Camila. "Vos preferiste que te había tratado mal en vez de preguntar si yo estaba abriendo o cerrando el placard", expresó Lucila Villar.

Camila: -No hablé mal de vos ni te tiré mala leche. Hay cosas que me parece que es como meter cizaña, que yo no lo hago ni lo haría.

Tora: -Yo desde el jueves no te creo nada porque no me interesa tener relación con vos, porque siento que usas muchas cosas para jugar, entonces yo no te creo una. Y menos después de decir que un jugador por bullying llegó lejos, entonces yo no comparto nada y no te creo nada.

Camila: -¿Ves? Eso de decir que yo me hago la pobrecita y que yo me estoy haciendo la que me hacen bullying. Nunca dije eso ni lo voy a decir porque es mentira, yo me llevo bien con las chicas. Que no me lleve bien con vos es otra cosa. Eso, para mi, es meter cizaña, por eso te voté.

Tora: -Vos cuando me votas querés que esté todo bien, pero ¿vos estás loca?

Camila: -¿Por qué no te puedo votar?

Tora: -Votame, pero no te me hagas la careta diciendo 'hola Torita, buen día'

Camila: -A todo el mundo le digo 'buen día'

Tora: -Bueno, no me digas ni 'Torita' ni intentes tener buena relación, porque vamos a tener buena convivencia pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo nada. Tomátela. Andrea Del Boca un poroto al lado tuyo.