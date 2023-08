Daniel Osvaldo deberá afrontar un nuevo revés judicial. Es que la exesposa del músico, Ana Oertlinger, madre de su hijo Gianlucca, le reclama una deuda por alimentos que ascendería a más de un millón y medio de pesos, y que se incrementa mes a mes. Esta sería apenas la punta del ovillo de un reclamo patrimonial que pondría en jaque su fortuna valuada en más de 40 millones de euros.

Oertlinger es la única mujer con la que se casó el exdelantero de Boca Juniors y aún no disolvieron la sociedad conyugal. Esa es la guerra que se viene.

Daniel Osvaldo

La semana próxima, Ana ejecutaría a través de sus abogados la deuda por alimentos. Osvaldo debe pagar 200.000 pesos mensuales por ese concepto- que no paga por haberse declarado insolvente.

El ex de Jimena Barón y papá de “Momo” tendría varios bienes tanto en Europa, como Estados Unidos y la Argentina, una sociedad en el país y una abultada suma de dinero en paraísos fiscales, pero todos estaría a nombre de testaferros, entre familiares y amigos.

Por el momento y hasta tanto la Justicia se expida, Osvaldo es un deudor incobrable ya que según él mismo habría manifestado, “se gastó todo el dinero”. Lo cierto es que sería embargado e inhibido.

Durante su carrera futbolística, que comenzó en las inferiores de Huracán y logró su máximo crecimiento en diversos clubes de Italia, incluso en la selección nacional de ese país, Osvaldo recaudó millones y luego finalizó su carrera en Boca Juniors y Banfield.

Osvaldo habría facturado más de 50 millones de euros entre contratos oficiales, ingresos publicitarios y otros emprendimientos. Durante sus años más prósperos, el músico habría adquirido automóviles de la marca Porsche, Maserati y Ferrari.

Sin embargo, en la actualidad, según lo que él mismo declaró, es insolvente y no puede afrontar la deuda que mantiene con su heredero, litigio que los letrados de la parte demandante tendrán que dilucidar dado que consideran su estado patrimonial como fraudulento. Los abogados esperarán al juicio de disolución de la sociedad conyugal para también embargar los bienes que Osvaldo tendría en el exterior.

Daniel además tiene dos hijas italianas, Victoria y María Helena, fruto de su relación con Elena Braccini, y Morrison, el menor, fruto de su amor con la intérprete de “La Cobra”.

Sin embargo, la situación de Oertlinger es por demás complicada ya que podría quedar en la calle junto a su hijo dado que se venció su contrato de alquiler y no cuenta con una garantía respaldatoria. Si bien Osvaldo le habría prometido comprar un departamento para su primogénito, esto jamás se concretó. Además, el adolescente de 17 años, se quedó sin prepaga.

Quién es Ana Oertlinger, la primera esposa de Osvaldo

Ana Oertlinger conoció a Daniel Osvaldo cuando era apenas una joven de 17 años que soñaba con ser chef y formar una familia. Él era un prometedor jugador de fútbol cuya meta era destacarse en el exterior y poder darle a sus hijos el confort que a él muchas veces le había faltado. El destino los cruzó y juntos comenzaron lo que parecía un romance de cuento de hadas.

Daniel Osvaldo, Gianlucca y Ana Oertlinger

Juntos fueron padres de Gianlucca, pero luego el vínculo se disolvió. En su momento, Ana declaró a CARAS, “Lo conocí porque mi hermana tenía un portal de internet con su novio y necesitaban promotores. Ellos lo conocían y le preguntaron si quería trabajar y él dijo que si. Me acuerdo que la primera vez que lo vi pensé: ‘Que lindo chico’. Un mes después lo volví a cruzar en el boliche Elsieland donde los dos habíamos ido a trabajar para mi hermana. Estuvimos toda la noche hablando. Antes de irse, se me acercó y me regaló un rosario de madera que tenía colgado. Me dijo: ‘quiero que tengas algo mío siempre con vos’.

A los pocos días de aquel encuentro, formalizaron su relación: “Fue todo muy rápido. Daniel es avasallante y te impresiona. Es un conquistador nato. Me deslumbró. Yo nunca había estado de novia. Me enamoré”, declaró Ana Oertlinger sobre Daniel Osvaldo.