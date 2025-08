La Voz Argentina: los 4 escandalosos espisodios que generaron grandes polémicas en el reality

En 2012, el formato internacional, La Voz debutó en la Argentina con una propuesta que cosechó éxito alrededor del mundo. Pero como sucedió en diversas emisiones, en la pantalla nacional también esta competencia tuvo polémicas en relación con los participantes y los jurados que formaron parte desde aquel estreno hasta la actual emisión.

Las polémicas en La Voz

La Voz es una de las competencias que generan gran ilusión a los participantes y logra atrapar a la audiencia. El talento llega al escenario con un formato particular, en el que los jurados eligen a los mejores cantantes sin verlos, solo escuchándolos, para formar su team. Luego, quienes pasen esta etapa se enfrentan a sus compañeros del mismo equipo hasta la instancia que cada jurado tiene a su único representante.

Y es en estas etapas que muchos de los participantes sacan a la luz, además de su talento, su personalidad ante la competencia. Esto dejó momentos televisivos que marcaron al reality, en sus cuatro ediciones.

1- La polémica de Soledad Pastorutti

La más reciente es la protagonizada por Soledad Pastorutti. Como jurado, en la primera etapa de las batallas debía elegir entre sus dos miembros. Segundo Maciel y Máximo Medina interpretaron Noviembre sin ti, de Reik, y la performance no convenció a la cantante. “Ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse las formas. Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos", expresó visiblemente decepcionada.

Luego, La Sole comunicó que no elegiría a ninguno de los dos participantes, quedando ambos fuera de competencia. Si bien se transmitió una fuerte tensión en el estudio y esto habría escalado a un gran escándalo, que no fue transmitido. En redes sociales comenzaron a circular testimonio de personas que estaban en la tribuna al momento del suceso. Miembros de las familias de los participantes habrían arremetido contra la jurado y debieron ser sacados del lugar. Un gran escándalo.

2- “Acomodo” de participantes

La edición de La Voz Argentina de 2021 estuvo marcada por las fuertes críticas por parte de la audiencia, quien con la ayuda de las redes sociales e información en la Web realizaron hallazgos que pusieron en duda la participación de algunos de los competidores. Si bien el talento se demuestra en el escenario y los concursantes así lo hicieron, atravesando diversas etapas, se denunciaron favoritismo.

Bianca Cherutti, Josefina Arenas y Jacinta Sandoval fueron los nombres que resonaron en este sentido. La primera se trata la hija del reconocido humorista Miguel Ángel Cherutti, la portación de este apellido hizo pensar a muchos que tenía un lugar asegurado. Sin embargo, quedó fuera en octavos de final.

Tanto Josefina como Jacinta tenían conexiones con los jurados. La primera de ellas era conocida de Soledad Pastorutti, por haber compartido shows juntas y hasta incluso, camarín, demostraron un vínculo previo. Fue parte de su team y quedó eliminada en los knockouts, por elección de la líder. En cuanto a la segunda, se reveló que era amiga cercana de Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, jurado de la edición. Quedó fuera en cuartos de final por voto del público.

3- Pelea Esperanza Careri y Jéssica Amicucci

Uno de los momentos más tensos de la televisión argentina se vivió en el escenario de La Voz. Se desarrolló en 2021, durante la batalla vocal entre Esperanza Careri y Jéssica Amicucci, integrantes del equipo de Mau y Ricky. Terminada la presentación, las participantes tuvieron una discusión en vivo que soprendió tanto al jurado y al público.

Ambas concursantes se reprocharon falta de armonía, coordinación y compromiso. Jéssica lanzó duras críticas contra su compañera, mientras que Esperanza también se mostró molesta por la dinámica del dúo en el escenario. El malestar fue tal que Mau y Ricky eligieron eliminarlas a ambas, señalando que no solo evaluaban la voz, sino también la actitud profesional.

La escena generó revuelo en redes sociales y, días después, Jéssica acusó a la producción de manipular la edición para perjudicarla, asegurando que no se mostró todo lo que ocurrió fuera de cámara. La polémica puso en duda el ambiente y manejo del programa y abrió debate que se quiere mostrar.

4- Falta de cupo femenino

Durante la segunda emisión de la competencia, en 2018, la polémica no faltó. Si bien no hubo episodios puntuales con los participantes, las críticas se inclinaron al momento de las instancias finales del reality. El debate se generó porque llegaron muy pocas mujeres a esta etapa. Usuarios en redes criticaron la falta de participantes femeninas, lo que provocó que el entonces, conductor, Marley y los jurados hablaran públicamente sobre el tema al asegurar que las elecciones se realizaban por el talento y no por género.

Por su parte, Marley indicó que en esta instancia el voto era de la audiencia y de allí se generó este escenario. "Estamos hablando de una época que, no sé qué pasa, pero no sabemos por qué la gente no vota tanto por las mujeres”, expresó ante los medios.

De esta forma, queda en evidencia que a pesar de ser un formato para que disfrute toda la familia, La Voz Argentina está repleta de polémicas y muchas de ellas no son transmitidas en cada emisión.