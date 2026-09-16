Lady Gaga fue mamá en secreto a los 40 años: las primeras fotos con su bebé

Poco después de que se filtrara la noticia del nacimiento del primer hijo de Lady Gaga con el empresario Michael Polansky, las primeras imágenes con su heredero en brazos recorrieron el mundo entero. Fue durante un paseo por el norte de California donde la estrella musical, que caminaba con el bebé envuelto en un foulard posado en su pecho, regaló las primeras postales cotidianas junto a su pareja generando gran revuelo ya que se trató de un embarazo que mantuvo en secreto.

De lentes oscuros y rodete, Gaga se mostró despojada de todo, muy casual y chill en su atuendo dado que, según fuentes cercanas a la revista “People”, tanto ella como Polansky pusieron en pausa sus compromisos laborales durante el verano para dedicarle tiempo de calidad al recién nacido. “Quiero hacer más películas y quiero tener bebés”, había expresado la cantautora estadounidense en 2019 y con el diario del lunes, se puede decir que todo lo cumplió.

Lady Gaga habló de su ilusión por tener hijos: "Es mi papel más protagónico"

“Estoy muy emocionada por tener hijos. Espero con ilusión ser madre. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos llevar a un ser humano dentro de nosotras y hacerlo crecer. Luego nace y es nuestro trabajo mantenerlo con vida”, reafirmaba al año siguiente. Y al tiempo agregaba: “Me gustaría hacer muchas cosas. Todas estas cosas podrían suceder. Pero lo que realmente quiero es ser mamá. Es mi papel más protagónico, espero”.

Lady Gaga junto a su bebé, en una de sus primeras postales.

Con un perfil particularmente bajo en esta última relación -que data desde la pandemia y se mantuvo alejada de los medios y las redes- la cantautora estadounidense, de 40 años, y el empresario, de 42, se ocuparon que no trascendiera nada al respecto para preservar cada detalle de su llegada puertas adentro. De hecho, Gaga tampoco había realizado apariciones públicas donde se la mostrara con la inminente pancita de su embarazo en proceso.

Y en ese mar de hermetismo elegido y consensuado, pese a ser una de las figuras más estelares y buscadas de la industria, no sólo no se reveló el nombre ni el sexo, sino tampoco la fecha exacta en la que llegó al mundo su esperado heredero. Y si bien todavía no hubo anuncio oficial de sus representantes o de los mismos protagonistas, una imagen vale más que mil palabras.

Lady Gaga y su pareja Michael Polansky.

Lejos de los escenarios o sets (una de sus últimas presentaciones públicas fue en febrero de este año durante el Súper Bowl donde participó del show de Bad Bunny) Gaga disfruta de sus primeros pasos como mamá a tiempo completo. Foto que venía soñando desde hace años y que, después de tanto manifestarlo al universo, hoy vive como protagonista de su propia película. Junto al hombre, además filántropo, cuya relación se blanqueó en una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas, previa a su recordada aparición juntos en el Súper Bowl de Miami donde ya se mostraban comprometidos (lo hicieron oficialmente en 2024) hasta que la pandemia los terminó de consolidar.

Fotos: GROSBY GROUP.