Máxima Zorreguieta fue en secreto al concierto de Lady Gaga: su desaforado baile entre la gente

Máxima Zorreguieta volvió a mostrar su costado más espontáneo al asistir, junto al rey Guillermo de los Holanda, al concierto que Lady Gaga ofreció en el Ziggo Dome de Ámsterdam. La reina argentina fue captada por los fanáticos mientras disfrutaba del show desde la grada, cantando y bailando como una espectadora más, sin protocolo ni escoltas visibles.

Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta disfrutó del concierto de Lady Gaga

El espectáculo formó parte del Mayhem Ball Tour, la gira mundial con la que la artista estadounidense recorre Europa, y que combina teatralidad, ópera pop y una puesta escénica de alto impacto. Según informó el diario De Telegraaf, la presencia de los reyes fue totalmente inesperada, ya que no figuraban en la lista de invitados oficiales. Las entradas para el show estaban agotadas desde su lanzamiento, lo que convirtió al evento en uno de los más exclusivos de la temporada.

En un video compartido en redes sociales, se observa a Máxima y Guillermo bailando al ritmo de los hits más emblemáticos de Gaga, claramente entusiasmados. La pareja real coreó temas como Bad Romance y Born This Way, mientras el público los aplaudía con sorpresa por su naturalidad y espontaneidad.

No es la primera vez que los monarcas muestran su gusto por la música en vivo. En el pasado, ambos asistieron a conciertos de artistas holandeses como Armin van Buuren, y la propia Máxima llegó a protagonizar un momento viral cuando visitó el camerino de las Ladies of Soul y cantó junto a ellas. “El poder de cantar juntas es grandioso, amoroso y sanador. ¡Por eso amamos a nuestra Reina!”, expresó una de las integrantes en redes.

Con esta aparición, Máxima Zorreguieta vuelve a mostrar su perfil moderno y accesible, alejada del rígido protocolo que suele acompañar a las figuras reales europeas. Hace apenas unas semanas, también sorprendió al participar en un entrenamiento militar en Harderwijk, vestida con uniforme de camuflaje y botas, donde se la vio realizando ejercicios junto a los efectivos de la Real Marechaussee. Entre los eventos oficiales y los gestos de cercanía con la gente, la reina argentina continúa consolidándose como una figura querida y admirada dentro y fuera de los Países Bajos.

F.A