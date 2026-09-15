Cómo nació el romance de Alfredo Casero y Claudia Galar

Alfredo Casero es uno de los artistas más influyentes y disruptivos de los medios de comunicación. Su salto a la fama con el mítico programa Cha cha cha revolucionó el humor televisivo nacional, gracias a su impronta absurda y vanguardista. Con los años, su legado se expandió no solo a través de su música y actuaciones, sino también mediante el éxito de sus herederos. Sus hijos Nazareno, Guillermina y Minerva Casero lograron construir sus propios caminos con gran peso específico dentro del espectáculo.

Sin embargo, mucho antes de las cámaras y la exposición absoluta, el actor edificó en privado una intensa historia de amor. Su primer gran matrimonio fue junto a Claudia Galar, una relación que marcó a fuego sus años de juventud y que, a pesar de haber terminado hace tiempo, dejó una huella imborrable en su árbol familiar.

Alfredo Casero, Claudia Galar, Guillermina Casero, Nazareno Casero, Minerva Casero

El romance de Alfredo Casero y Claudia Galar

El inicio del romance de Alfredo Casero y Claudia Galar se remonta a los años previos al estallido de la masiva popularidad del comediante. En aquella época, a fines de los años ochenta, Casero se encontraba lejos de los flashes, y era un joven actor que buscaba su lugar en el circuito del teatro alternativo porteño, subsistiendo con trabajos independientes mientras gestaba el humor que luego plasmaría en De la cabeza y Cha cha cha. En ese camino de autodescubrimiento conoció a Claudia Galar, una mujer ajena al ruido mediático pero dueña de una profunda sensibilidad, que se convirtió en su pilar fundamental.

Ella fue su compañera cuando la profesión solo ofrecía incertidumbre y el reconocimiento masivo era apenas un sueño lejano. El flechazo dio paso a un noviazgo intenso, consolidado bajo un estilo de vida marcadamente bohemio que los llevó a convivir de inmediato. Decididos a proyectar un futuro juntos, ambos formalizaron su unión a través del matrimonio, un casamiento que blindó su complicidad en tiempos donde la inestabilidad económica apretaba pero las ambiciones artísticas sobraban.

Sobre aquellos años dorados y la figura de su exesposa, el propio Casero supo expresar su gratitud de manera pública. Durante una entrevista en el programa Tiene la palabra, el actor rememoró con nostalgia: "Claudia fue la mujer que me bancó en las peores". Lejos de subir postales de ella, y con algunas fotografías en el Instagram de sus hijos, Claudia dejó su huella en la vida de Casero, conociendo a la versión más auténtica, despojada de cualquier tipo de fama o beneficio económico.

Alfredo Casero, Claudia Galar, Guillermina Casero, Nazareno Casero, Minerva Casero

La familia que construyeron Alfredo Casero y Claudia Galar

La llegada de los hijos transformó por completo la dinámica de la pareja de Alfredo Casero y Claudia Galar, consolidando el núcleo que hoy resuena con fuerza en el espectáculo argentino. Guillermina Casero fue la primogénita del matrimonio. Poco tiempo después, la familia se agrandó con el nacimiento de Nazareno Casero . Juntos, los cuatro integrantes de este clan inicial protagonizaron una crianza particular y en constante movimiento.

Debido a las búsquedas laborales del actor y los vaivenes de su economía, los hermanos vivieron una infancia nómada que los llevó a mudarse reiteradas veces por barrios porteños como el Bajo Flores, Lugano, San Telmo y La Boca. El matrimonio decidió separarse a mediados de la década de los noventa, coincidiendo con el pico de éxito de Cha cha cha , cerrando así una etapa para dar inicio a nuevos caminos individuales.

En la actualidad, los dos hijos de la pareja tomaron rumbos distintos pero con una profunda impronta creativa. Nazareno consolidó una destacada trayectoria como actor de cine, teatro y televisión, logrando brillar con luz propia y desmarcarse del peso del apellido a través de celebrados papeles dramáticos y cómicos. Por su parte, Guillermina optó por un perfil mucho más reservado y alejado de las pantallas; se dedica al diseño y las artes plásticas, manteniendo un vínculo sumamente estrecho y protector con su entorno familiar.

Fabio Alberti, Alfredo Casero, y sus hijos Nazareno y Guillermina

La separación y el presente diferente de Alfredo Casero y Claudia Galar

Tras la separación a mediados de los noventa, los caminos de la expareja tomaron rumbos completamente opuestos. Claudia Galar eligió profundizar su vida lejos del asedio periodístico, manteniendo un presente anónimo. Por su parte, Alfredo Casero continuó navegando las aguas de la alta exposición y el torbellino de la televisión. Años después de su primer divorcio, el actor volvió a apostar al amor y formó un segundo matrimonio con Marisa Rogel. De esa larga unión nació su tercera hija, Minerva Casero , quien actualmente consolida una destacada carrera como actriz y cantante en ficciones nacionales e internacionales.

Aunque esa segunda relación también concluyó con el tiempo, el presente encuentra al comediante en una faceta de absoluta centralidad mediática. Hoy en día, Casero combina su vigencia en los escenarios teatrales con un fuerte e intenso perfil político, transformándose en una figura de debate constante en las redes sociales debido a sus declaraciones sin filtro. A pesar de los vaivenes de salud propios de la edad y de las lógicas distancias que imponen las dinámicas de una familia ensamblada, el humorista se mantiene activo, refugiado en el campo y respaldado en la intimidad por sus tres hijos.

Guillermina Casero, Nazareno Casero

Aquel lazo forjado en la intimidad de los barrios porteños mutó hacia un presente de caminos independientes, donde el perfil bajo de uno contrasta con la centralidad mediática del otro. El romance de Alfredo Casero y Claudia Galar dejó su huella a través de sus hijos, Guillermina y Nazareno, y sigue en el recuerdo del humorista.

A.E