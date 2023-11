Lali Espósito e Isabel Macedo fueron dos de las tantas celebridades que le expresaron su cariño y apoyo a Vanesa Butera, quien se destacó en Esperanza mía y Simona entre otras ficciones.

Este miércoles, la actriz reveló en sus redes sociales que se encuentra en plena lucha contra el cáncer y pidió a todas sus seguidoras que se realicen los chequeos ginecológicos anuales.

"Pensé mucho si compartir lo que me está tocando atravesar desde hace unos meses, y la única frase que lo vuelve fundamental e indispensable es Háganse los chequeos ginecológicos anuales muchachas!", comenzó escribiendo Vanesa Butera en su Instagram. Y continuó: "Tras años de no hacerme el chequeo fui, y me encontraron un tumor en el cuello del utero, creciendo desde hacía ya un tiempo".

Vanesa Butera.

Luego, Vanesa Butera indicó: "A partir de ahí un baile nuevo, escuchar Cáncer.. llenarme de miedo, sacudírmelo de encima.. porque había mucho que hacer.. activar y agradecer mi entorno de amor, si agradecer.. porque enojarme no era una opción, pues hubiera empezado por enojarme conmigo y no quise".

Vanesa Butera.

"Estoy terminando mi tratamiendo de quimio y rayos en unas semanas. En dos meses sabremos si funcionó. Corrijo, en dos meses sabremos que funcionó", agregó la actriz.

Seguido a esto, agradeció a sus seres queridos que la acompañan y a los hospitales donde se trata. Además, en un principio indicó: "Háganse los chequeos ginecológicos anuales muchachas".

El mensaje de las celebridades

Enseguida, Vanesa Butera comenzó a recibir varios comentarios de seguidores, amigos y famosos con quienes se cruzó en su carrera artística. "Toda la energía para vos Vane preciosa", le escribió Lali Espósito, compañera de "Esperanza Mía". Por su parte, Isabel Macedo le dejó: "Vane de mi amor. Te imagino llena de todo lo bonito que tenés para dar. Puro amor".

Vanesa Butera y Lali Espósito.

Darío Barassi, Florencia Bertotti, Darío Lopilato, Gimena Accardi, Nico Vázquez, Gastón Soffritti, Benjamín Rojas y Celeste Cid fueron otros de los actores que quisieron demostrarle su apoyo en las redes.

De esta manera, Vanesa Butera recibió mucho cariño y fuerza para seguir luchando y vencer a la enfermedad.