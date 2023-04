Lali Espósito reveló que jamás besó a Lola Índigo: "fue con otra rubia"

Lali Espósito y Lola Índigo, artista española que comenzó a destacarse en Argentina, protagonizaron rumores de un affaire luego de las indirectas de la artista argentina en su canción N5 y por los videos que se viralizaron de ellas bailando pegadas en una fiesta. Sin embargo, Lali reveló que jamás besó a la española.

La confesión sorprendió a todos y Lali reconoció que le estaba rompiendo el corazón a mucha gente. Estos serían sus fanáticos y los de Lola que afirmaban que ambas estaban teniendo un romance a espaldas de la prensa.

Lali Espósito reveló que jamás besó a Lola Índigo

Las artistas se involucraron en una ida y vuelta de indirectas a través de sus canciones. La última y más polémica fue la de Lola mediante de su participación en el remix de M.A de BM. "Ella e' de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje. Mi guachita e' linda con o sin maquillaje Si vuelvo a venir, porfa, me deja un mensaje", es la frase que, claro está, es para Espósito.

Y es que las cantantes se cruzaron en diferentes fiestas que la Bresh organizó en España mientras Lali filmaba la última temporada de Sky Rojo, donde también suele estar presente Tini Stoessel cuando visita a Rodrigo de Paul. La ex Casi Ángeles manifestó su opinión y dijo que cree que el palito está dirigido a ella.

"No voy a mentir, hablé con ella y nos reímos, me responde al chiste como en N5 que es como un clásico. es divertido desde la música responderse así", respondió Lali. Sin embargo, más allá de todos los indicios que podrían existir de una relación entre las cantantes, la argentina derribó la ilusión de sus fanáticos.

"Voy a contar algo. Es verdad que yo me estuve besando con una rubia, pero no es Lola Índigo. Le estoy rompiendo el corazón a mucha gente. No me besé nunca con Lola Índigo, la amo", reveló la argentina anunciándole a sus seguidores que es otra mujer quien podría robarse el corazón de su ídola.

"¿Le daría un beso? También, pero no es Lola la que estuve besando, es otra", finalizó Lali Espósito entre risas y al borde de la vergüenza por tener que salir a aclararlo. Sin embargo, no descartó posibilidades de un romance al decir que le gustaría besarla.