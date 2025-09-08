Lali Espósito reveló si le dedicó la canción "Payaso" a Javier Milei: la picante respuesta

Lali Espósito atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. Recientemente llenó dos estadios Vélez con su gira y también formó parte de la película Verano Trippin, cuyo estreno la volvió a ubicar en el centro de la escena mediática. Sin embargo, no solo su talento artístico fue noticia, sino también los gestos y mensajes que dejó en su show, que muchos interpretaron como referencias directas al presidente Javier Milei y a su entorno.

Este lunes, en una entrevista con LAM, Lali se enfrentó a la pregunta que venía resonando con fuerza en las redes: ¿dedicó la canción “Payaso” al mandatario argentino? Su respuesta no dejó margen para la duda y encendió aún más la polémica.

La contundente respuesta de Lali Espósito

El encargado de realizar la polémica pregunta a Lali Espósito fue Pepe Ochoa, panelista del ciclo de Ángel de Brito. En diálogo con la artista, lanzó: “Entre tanto guiño político en tu show, sacaste un tema que todo el mundo dice que se lo dedicaste a Javier Milei... ¿Se lo dedicaste al presidente?”.

Fiel a su personalidad y lejos de esquivar la pregunta, Lali fue contundente: “Sí, sí. A todos los payasos, a todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales”, afirmó sin dudar. Y agregó: “Por supuesto, él y toda esa gente, payasos totales... Un chiste son”.

El gesto de Lali Espósito que alimentó la polémica

Más allá de sus declaraciones, otro episodio sumó combustible a la controversia. Y es que durante uno de los shows en Vélez, mientras interpretaba “Fanático”, Lali Espósito hizo una seña con tres dedos que enloqueció al público. Muchos lo interpretaron como una indirecta hacia Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en medio del escándalo por las presuntas coimas.

El gesto fue registrado en videos virales y generó múltiples reacciones, aunque la artista no dio explicaciones al respecto. Lo cierto es que sus shows no solo se consolidan como espectáculos musicales de primer nivel, sino también como espacios donde la cantante aprovecha para dejar mensajes cargados de significado. Con su estilo directo y sin miedo a la controversia, Lali Espósito vuelve a demostrar que, además de brillar en los escenarios, no duda en usar su voz para opinar sobre la realidad política argentina.