Fue pareja de Lali, protagonizó éxitos y llenó teatros, pero cambió todo por su búsqueda espiritual

Corría el año 2008. Casi Ángeles acababa de romper todos los récords en Telefe y se proyectaba como un nuevo éxito imparable de Cris Morena. De cara a la segunda temporada, apareció un personaje nuevo, que protagonizaría un triángulo amoroso entre los personajes de Lali Espósito y Peter Lanzani: Simón, interpretado por Pablo Martínez.

En aquel entonces, el joven nacido en La Plata trabajaba como profesor de tenis. Fue seleccionado y comenzó su trayectoria en el mundo de la actuación, sin casi experiencia previa. Poco importó, porque se convirtió en uno de los personajes favoritos de la gente.

Pablo Martínez y Lali Espósito.

La carrera de Pablo Martínez y el momento en el que se alejó de todo.

Tras el suceso de Casi Ángeles, con el que recorrió teatros por varios países del mundo y ganó reconocimiento internacional, Pablo Martínez siguió con su carrera frente a las cámaras. Supertorpe, Aliados, Camino al amor fueron los siguientes proyectos, y hasta consiguió emigrar y trabajar en El regreso de Lucas, en Perú, junto a Ana María Orozco y Milett Figueroa.

Parecía que su carrera se proyectaba de manera sostenida y estable en el mundo de la actuación, pero en 2015, todo cambió. Tras ser uno de los participantes de Tu cara me suena, Pablo Martínez decidió cambiar de rumbo.

Pablo Martínez en Casi Ángeles.

Primero cortó toda exposición pública, al menos en lo que a redes sociales se refiere. Y si bien siguió trabajando en el medio, poco a poco se alejó del todo, enfocándose en la música, la poesía y el estudio del psicoanálisis. En 2016, un año después, manifestó públicamente su interés por la filosofía, la psicología y la vida espiritual, algo que acompañó volcándose a una dieta vegana.

La nueva vida de Pablo Martínez

En la actualidad, poco queda del Pablo Martínez que se conoció en su momento. Si bien no reniega de su pasado, de hecho, sus pocas apariciones públicas tienen que ver con recuerdos de sus fans, lo cierto es que experimentó un cambio total. “Quisiera algún día ser músico y poeta, un digno adepto en la dorada cadena de la Imaginación. Quisiera dejarme (en)cantar por sus presencias al otro lado de la línea de lluvias, en una obra resplandeciente”, escribe en su Canal de Youtube. Uno de los medios por los que comparte su música y poesía, llena de enunciados profundos como se puede apreciar fácilmente.

Hace unos 10 meses, además, invitó a sus seguidores a unirse a su sitio web. En él sigue la misma estela de su canal de Youtube, compartiendo su trabajo y poesía, con algunas pocas fotos. “Este mundo, mi mundo, se engarza invisiblemente en los adentros de todo lo existente por el Mar Reverso Abismo del Sueño”, dice.

Pablo Martínez en su web.

Pablo Martínez decidió dejar atrás su incipiente carrera actoral para enfocarse en su propio camino, que tiene mucho de espiritualidad. SI bien sigue dedicándose al arte y a la música, tal como lo hacía en su etapa de máxima exposición mediática, ahora lo hace desde otro lugar, mucho más personal y lejos de lo comercial.