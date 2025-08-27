El guiño fashion de Lali Espósito para Luck Ra: desde el color de su pelo a un total denim

En una nueva edición de "La Voz Argentina", Lali Espósito sorprendió al público y a sus compañeros con un look inspirado en Luck Ra. El cantante cordobés era quien presentaba a su equipo en los Knockout y la artista no tuvo mejor idea que preparar un atuendo similar al que usa el joven cada noche en el reality musical.

Así fue el look que Lali Espósito le "copió" a Luck Ra

"La Voz Argentina" muestra el talento de muchas personas que buscan ganar y hacerse un lugar en la industria musical, pero también entretiene a los espectadores cada noche con las ocurrencias de los jurados. Una de las más divertidas es, sin dudas, Lali Espósito, quien llama la atención por sus looks y sus ocurrencias.

En esta ocasión, la cantante de "Disciplina" causó revuelo en la pantalla chica y en las redes sociales por su look basado en su compañero Luck Ra. Dejando atrás los brillos y su cabello suelto, la artista se animó a lucir un outfit urbano, total denim y con mucha personalidad. Además, le agregó una peluca corta teñida de azul para imitar el cabello del joven, logrando así captar cada detalle de su imagen.

Lali Espósito y Luck Ra

El atuendo inspirado en Luck Ra que escogió Lali Espósito consistió en una campera cortada a la altura del busto con apliques plateados, un corset de jean y un pantalón wide leg de la misma tela y tiro bajo. Su vestuario y apariencia causaron revuelo en el mundo 2.0, donde muchos destacaron que la actriz es quien lleva adelante el ciclo con sus ingeniosas ideas.

Lali Espósito y Luck Ra

Por otro lado, el artista cordobés llevó un conjunto muy parecido al de Lali para lograr ese look "matchy matchy" que deseaban mostrar en televisión. Su look estuvo compuesto por una campera denim con efecto degradé, que pasó de un celeste a azul con destellos, una musculosa blanca de algodón con cuello redondo y un pantalón de jean haciendo juego con su abrigo. Como accesorio, Luck Ra le agregó un cinto blanco de cuero mientras que Lali apostó por un collar de perlas pequeñas.

Lali Espósito y Luck Ra

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, los jurados de "La Voz Argentina" compartieron fotos juntos mostrando en detalle sus outfits similares. "En honor al primo", escribió Lali en su historia de Instagram. Luck Ra, por su parte, escribió: "Con mi prima favorita en mi programa favorito". Como era de esperarse, a los pocos minutos, sus seguidores enloquecieron al ver las imágenes y sus posteos cosechos una lluvia de "likes".

Tal es así que muchos de sus fanáticos pidieron que saquen una canción juntos ya que hasta el momento no han colaborado. "Hagan este Feat ya", escribió uno de los tantos usuarios. Asimismo, Soledad Pastorutti comentó la publicación con un emoji de corazón y un mensaje que hace alusión al apodo que Luck Ra suele decirle a todos: "La prima y el primo".

Lali Espósito

De esta manera, los televidentes y los internautas no dejaron pasar el guiño fashion de Lali Espósito para Luck Ra. La joven apostó por un pelo color azul y un look total denim con brillos para rendirle homenaje a su compañero de "La Voz Argentina".