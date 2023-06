La cantante Lali Espósito dio su descargo en Twitter sobre el mal momento que vivió en Vienne, Francia, este viernes en el Teatro Antique de Vienne, donde presentó su mega show como parte de su Lali Tour Europa 2023. La artista se sinceró en redes sociales, luego de haber tenido un incidente técnico que sus fans notaron de forma latente.

"La pase como el or** por problemas técnicos y de sonido en el show de hoy. Pero no importa. Jaja. Le damos pa´ delante que recién empieza esta locura. Increíble la onda total con la que me recibió el público. Hasta la próxima, Francia. Gracias. Mañana nos vamos a Suiza con el LALItour, bebés", escribió Lali Espósito en su descargo.

El mal momento de Lali Espósito en su show de Francia: “La pase como el…”.

La artista recibió todo el apoyo de sus fans. Entre los mensajes que recibió, habían de fans que le recordaban que ella no podía controlar todo y resaltaban su talento y lo grande que deja el país cuando está fuera.

“No pude hacer el vivo que les dije. No me puten. Jajaja prometo hacerlo en estos días yes or yes”, tuteó Lali más adelante.

Lali Espósito se puso "chula"

La cantante ya incorpora palabras propias de la jerga española mientras luce un increíble vestido Cut Out negro con un profundo escote y un maxi tajo para celebrar su LaliTour. "Me puse chula para celebrar el inicio del LaliTour".

Lali Espósito se puso "chula".

Lali Espósito caminó por las calles de Madrid con un impantacte vesitido negro con unas botas de caña alta y plataforma alta para combinar su look. La cantante se lució con este lookazo lleno de magia y mucha sensualidad.

