Así es el exigente entrenamiento físico de Lali Espósito para sus shows en River

La cuenta regresiva ya comenzó para Lali Espósito quien en junio dará dos shows en el Estadio Monumental, que marcarán su carrera musicarl. A través de sus redes sociales, la cantante pop mostró “los días previos” a esta doble fecha que brindará en River. Con localidades agotadas, desplegó cómo es su exigente rutina de entrenamiento para estar a la altura de la demanda que le lleva encabezar conciertos de esta índole.

Lali Espósito se prepara para sus mega shows en el Estadio Monumental

Lali Espósito sigue haciendo historia, tras haber realizado cinco Vélez y un River, la artista popular se prepara para expandir su imagen a través de una doble fecha en el Estadio Monumental. La cita está prevista para este sábado 6 y domingo 7 de junio y es por ello que está ultimando todos los detalles para hacer vibrar a su público. Ante esta premisa, la solista piensa en detalle su rendimiento físico para poder llevar a cabo las coreografías y las exigencias lógicas que conlleva su presencia sobre los escenarios.

Lali Espósito previo a sus shows en River | Instagram

A través de un posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram, la intérprete compartió un dump compuesto por imágenes y videos en la antesala a sus conciertos. “Ansiosa. Mañanas entrenando”, así comenzó enumerando y describiendo todo el material difundido, destacándose sus rutinas de ejercicios para brindar un espectáculo cargado de energía, baile y diversión.

Según reveló, suele incorporar ejercicios con soga dentro de sus entrenamientos debido a que es una actividad muy completa y dinámica. Los especialistas en fitnes recomiendan saltar la soga para ayudar a mejorar la resistencia cardiovascular, fortalecer piernas, glúteos y abdomen, y también trabajar brazos y hombros al mismo tiempo. Además, al trabajar todos los músculos del cuerpo hace que sea un ejercicio aeróbico intenso, permitiéndole quemar muchas calorías en poco tiempo, ayudando a tonificar la masa muscular y a mantener activas las articulaciones.

Lali Espósito apuesta por un ejercicio cien por ciento integral

Pese a que suele parecer una actividad simple, esta acción que realiza Lali Espósito al saltar la soga tiene beneficios integrales. Además de los ya mencionados, otro factor clave para la salud es que mejora la coordinación, el equilibrio y la agilidad. Al mismo tiempo, ayuda a liberar estrés y aumentar la capacidad pulmonar, algo clave para mantener un buen rendimiento físico durante sus shows.

En otras oportunidades, la actriz sumó elementos con peso y combinó ejercicios de fuerza, cardio y funcional, como saltos al cajón, swings con mancuerna rusa, remo y subidas al cajón con mancuernas y flexiones de brazos. Todo este trabajo muscular le permite a la joven cumplir con todas las coreografías y presentaciones escénicas brindándole al público una performance de alto nivel.

La dieta de Lali Espósito | Instagram

Entre nervios, ensayos con su banda y equipo de bailarines y con una ardua rutina de entrenamiento, Lali Espósito va ultimando los detalles de lo que será la doble fecha en River. Eso sí, para finalizar su día, agrega una dieta rica en carbohidratos, proteínas y verduras que la ayudan a mantener una dieta ajustada a sus desgastes físicos y poder cumplir con la demanda de un espectáculo de este nivel.