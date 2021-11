Wanda Nara y Mauro Icardi se mostraron juntos por las calles de París en una semana de plena crisis para la pareja.

Al parecer, el matrimonio decidió mantener la unidad familiar y, por el momento, no tomaron una decisión radical. La página Chusmeteando descubrió que Lucas Busi, fanático del futbolista del PSG, fue quien compartió en sus redes sociales imágenes de la pareja cuando se los encontró por la calle.

Las fotos de Wanda Nara y Mauro Icardi en las calles de París en plena crisis. Foto: @lucabusi1

En las postales se ve a Wanda Nara y Mauro Icardi con un look casual y hasta relajados en su paseo.

Esta aparición se da en medio de una semana complicada para la empresaria quien confirmó que su esposo mantuvo un encuentro cara a cara con la China Suárez. En medio del conflicto, el deportista también decidió dar su versión de los hechos y confesó haberse visto con la ex de Benjamín Vicuña.

"Mauro no paró de revelar todo. Que fue él quien alquiló la habitación del hotel a nombre de Facundo Llorente, un polista que ni siquiera estaba en París. El quiere seguir con el matrimonio. Me dijo también que es verdad que se encontró con la China Suárez en el hotel, que le regaló la remera rosa pero que no pasó nada entre ellos", contó Yanina Latorre durante la semana.