Las mejores fotos de las vacaciones del Cholo Simeone y Carla Pereyra con sus dos hijas en Italia

La historia de amor entre Carla Pereyra y Diego Simeone siempre tuvo un tinte cinematográfico. Aunque nacieron a miles de kilómetros de distancia, sus caminos se cruzaron en Madrid y desde entonces formaron una familia sólida, elegante y profundamente unida. De aquel flechazo espontáneo nacieron dos hijas, Francesca y Valentina, quienes hoy acompañan cada una de las aventuras del entrenador del Atlético de Madrid y la modelo.

Cholo Simeone y Carla Pereyra junto a sus hijas

Con una vida repartida entre España, Argentina e Italia, Carla Rereyra y el Cholo Simeone suelen compartir postales de sus rutinas familiares, siempre marcadas por el buen gusto y la conexión afectiva que construyeron con los años. Esta vez, su escapada a Italia volvió a demostrar que la pareja disfruta de la gastronomía local y de esos momentos que quedan guardados para siempre en la memoria.

El espectacular viaje de Carla Pereyra y Cholo Simeone

En el carrusel que Carla Pereyra publicó en sus redes, la familia aparece recorriendo distintos lugares de Italia, aprovechando cada rincón para disfrutar del tiempo juntos. Las imágenes muestran almuerzos rodeados de pastas típicas, caminatas familiares y risas que reflejan un descanso merecido en plena temporada europea.

Carla Pereyra

Pero uno de los detalles que más llamó la atención fue el look de Carla Pereyra, que una vez más dio cátedra de estilo. La modelo eligió un total black elegante, acompañado de una chaqueta de semicuero que elevó aún más el outfit, confirmando por qué suele ser una referencia de moda. Entre paisajes urbanos, contrastes de piedra y platos artesanales, Carla construyó una colección de fotos cálidas, familiares y estéticamente impecables.

Cómo fue la historia de Carla Pereyra y Cholo Simeone

El viaje en Italia se vuelve aún más encantador cuando se recuerda cómo comenzó la historia entre ellos. Se conocieron en Madrid, casi por casualidad, cuando cada uno cenaba por su lado y se cruzaron camino al baño de un restaurante. Chole Simeone, directo y encantador, le dijo: “Te vi y te estaba esperando”. Carla Pereyra respondió, divertida: “Soy argentina, no me hagas el verso”. Ese intercambio improvisado marcó el inicio de una relación que creció con fuerza.

Cholo Simeone y Carla Pereyra

Después de cinco años juntos, Carla Pereyra y Cholo Simeone formalizaron su amor con un civil íntimo en Buenos Aires y, meses más tarde, con una boda romántica en La Toscana, rodeados de amigos y familiares. Desde entonces, entre viajes, mudanzas y una vida cosmopolita, la pareja consolidó un vínculo sólido que hoy se refleja en cada imagen compartida.