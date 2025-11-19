Pampita contó por qué no gasta plata en carteras y marcó la diferencia con la China Suárez

Pampita volvió a llamar la atención por sus declaraciones en Olga, el canal de streaming al que estuvo invitada. Esta vez, muchos usuarios de las redes sociales interpretaron que sus palabras sonaron como una indirecta a la China Suárez y a la polémica que generó con su nueva cartera Louis Vuitton, que se la regaló Mauro Icardi.

Pampita se diferenció de la China Suárez: "No me compro carteras caras"

Pampita siempre se mantuvo fiel a su estilo sencillo y cercano con el público, sin aparentar de más y dejando en claro que su buen pasar económico es fruto de su trabajo. Sin embargo, cuando salió una imagen de ella viajando en clase economy muchos se preguntaron el por qué de esta elección, ya que podría viajar en primera clase.

Lo cierto es que Pampita decidió terminar con las dudas y aclarar el motivo en su paso por Sería Increíble, el ciclo de streaming de Olga: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos y vamos todos en economy y listo". Asimismo, la top model contó que no era la primera vez y que volvería a elegir este plan para poder seguir viajando con su entorno. "No voy yo adelante y ellos atrás, es como que nada, vamos todos y vamos todos atrás y felices de la vida", expresó.

Pampita

Luego, sin pregunta previa, Pampita decidió contar cómo es su relación con el dinero: "No soy ostentosa, no tengo auto propio, me lo presta una marca de auto así que 30 años que no pago seguro”. En este sentido, volvió a decir que no es propietaria de la residencia en la que vive actualmente, sino que la alquila. "Quiero que los años que estén conmigo vivan en la casa que me gusta, después sí me voy a departamento chiquito".

De hecho, en ese momento explicó que su actual pareja Martín Pepa la aconsejó a ahorrar ese dinero y tener su propia vivienda para seguir evitando gastos. "Él me dice en diez años te compras una mega casa y yo le digo que en esos años ya me perdí la crianza de mis hijos", explicó y agregó que "ahora" quiere una "casa divina con jardín".

Pampita

Antes de terminar, Pampita generó repercusiones al decir que no gasta su dinero en accesorios de gran valor. "No me compro carteras caras, quiero que mis hijos vivan bien", reveló y su frase provocó revuelo ya que hace algunas semanas la China Suárez mostró en su red social de Instagram que Mauro Icardi le regaló un exclusivo bolso de la firma Louis Vuitton, el cual desató la furia de Wanda Nara.

La China Suárez

Para muchos usuarios, la conductora le tiró un "palito" a la actriz y expareja de Benjamín Vicuña, marcando así la diferencia entre ellas. En el posteo de Olga, el clip recolectó miles de "likes" en pocas horas y cientos de comentarios que apoyaban la manera de ser de Pampita. "Espectacular", "La diferencia abismal que tiene con la Tati es impresionante", "Siempre tan auténtica", "Siempre reina", fueron algunos de los tantos mensajes que le dejaron a la empresaria.

De esta manera, Pampita contó por que no gasta plata en carteras y marcó la diferencia con la China Suárez, quien desde que está con Mauro Icardi presume sus accesorios de gran valor económico. "No soy ostentosa", remarcó sin filtro durante su paso por el programa de streaming.

Pampita confesó su truco para "espiar" en redes sociales y mantener el anonimato

Sería Increíble, el programa de OLGA, invitó a Pampita mientras los escándalos y peleas entre la China Suárez y Benjamín Vicuña explotaban. Ella está viviendo un momento de atención mediática, gracias a sus nuevos proyectos en la televisión argentina, pero las polémicas siguen creciendo, y muchos se cuestionan si ella está al tanto. Lejos de querer unirse, la modelo reveló que se entera de muchas de las cosas de sus seguidores y colegas a través de un truco para mantener el anonimato.

Pampita

Todo ocurrió cuando Damián Betular le preguntó sobre si "stalkea" personas en las redes sociales, a lo que la modelo respondió tajante: "Sí, a todo el mundo. Tengo cuentas a parte, varias, tipo cuatro". De esta manera, Nati Jota le pidió más detalles al respecto, y ella no dudó en contar. "Esas cuentas tienen nombres raros, de seres humanos. Las uso para que las otras personas no puedan ver que les vi la historia de Instagram. Si hay un día medio intenso, me fijo qué onda lo que dice la gente", expuso.