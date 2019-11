Las mejores fotos del álbum de viaje por Italia de Lucía Celasco

Se siente halagada cuando la presentan como “It Girl” o “Influencer”, pero dice no pensar mucho en esas denominaciones porque, sin ellas, se siente más libre. “Las etiquetas y los títulos no van conmigo”, confiesa Lucía Celasco (25), quien lejos de los encasillamientos, pero fiel a sus convicciones, ha vuelto a unir dos de los universos que más la apasionan: el de la moda y el de los viajes. Un mix que esta vez le deparó ciudades imperdibles de Italia como destinos.

“Este viaje surgió espontáneamente. Me encanta recorrer el mundo y además me entusiasmó mucho el proyecto. Estuvimos en Italia, porque la campaña trata sobre dos chicas que recorren diferentes lugares de ese país. Estuvimos en Roma, Nápoles y Capri, todos sitios que me gustan mucho”, afirma Celasco sobre la producción fotográfica que la tiene nuevamente como musa e imagen de la nueva campaña de “Lovely Denim”, la marca que creó su tía paterna, Mariana Toledano, y cuya última colección se llama “Italian Days”. “Hacer las campañas y participar de un proyecto que vi nacer, es muy familiar y que no para de crecer me gratifica. Me siento muy cómoda con todos y veo cuanto se esfuerzan porque salga bien y eso me encanta”, admite.

—¿Qué le genera viajar? ¿Es una de sus pasiones?

—Sí, es una de las cosas que más disfruto. Viajar me produce placer.

—¿De qué planes y salidas disfruta más en cada ciudad? ¿Con quienes compartió el viaje?

—Mi plan favorito es salir a comer y conocer lugares nuevos, siempre acompañado de un rico vino. También soy bastante fan de la playa y de leerme un buen libro. Compartí el viaje con el equipo de Lovely Denim, con mi prima Josefina y con el fotógrafo Michigan Rabbit. Después me tomé unos días de vacaciones.

—¿Con qué tipo de turista se identifica? ¿Qué itinerario le gusta armar para cada ciudad; es de improvisar o investiga un poco sobre sus lugares emblemáticos e históricos?

—No soy de organizar mucho, porque no soy muy buena para eso. Busco un poco de info quizás, pero casi siempre me dejo sorprender por el lugar.

—¿Cómo experimenta la gastronomía de un país, le gusta probar cada plato típico, va a los mercados? ¿Hay alguna preferencia por un plato o menú europeo?

—Disfrutó muchísimo la gastronomía de cada lugar, me encanta salir a comer. En Italia todos los platos son imperdibles no sabría cuál elegir...pero si tengo que hacerlo sería una buena pasta con milanesa (risas).

—Siendo una chica que ama la moda. ¿Es de observar la moda y lo que viste la gente de cada lugar, qué tendencias ha notado?

—Siempre recorro los diseñadores que más me gustan y las pequeñas tiendas del lugar. La tendencia del momento son las colecciones de ropa para mascotas, algo que las marcas están incorporando en sus tiendas.

—¿Qué no puede faltar en su valija?

—En verano, los vestidos simples y cómodos, mis shorts de Lovely Denim y borcegos y accesorios. Soy bastante básica a la hora de vestirme y me gusta estar más cómoda que estar “ a la moda”.

—¿Es de traerse ropa?

—Siempre me compro algo, pero no me paso el viaje haciendo compras, me gusta disfrutar el lugar.

—Junto a Kika, Susana Giménez, ¿Qué ciudades de Europa recorrió en el último tiempo y qué destinos le interesa conocer o están pendientes y a cuales adoraría volver?

—El último viaje que hice con “Kika” (como ella llama a Susana) fue a Rusia para el mundial de fútbol. Lo pasamos bárbaro y recorrimos todos los museos habidos y por haber. A mí me gustaría ir al sudeste asiático y siempre quiero volver a Los Angeles, Miami y New York.

—¿Cúal es su balance del 2019 y qué proyectos le esperan para el 2020?

—Fue un buen año el 2019. Mi proyecto a futuro siempre es ser feliz junto a las personas que quiero.