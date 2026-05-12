Las vacaciones de Teté Coustarot, su hija, Josefina Villar, y su nieta, Sayi, en Miami

Teté Coustarot a través de Instagram compartió cómo disfrutó de unas merecidas vacaciones en Miami, acompañada de su hija Josefina Villar y su nieta Sayi. El viaje que fue a finales del 2025 dejó una serie de fotografías icónicas que hoy reposan en la cuenta oficial de la conductora.

La noche de Miami de Teté Coustarot y su familia

En este sentido, Teté Coustarot compartió una imagen en la que aparece junto a su hija Josefina y su nieta Sayi en un ambiente que parece ser una momento inolvidable en Estados Unidos. "Noche en Wynwood Miami con Josefina y Sayi", escribió la periodista en la publicación de Instagram.

Teté Coustarot con su hija Josefina Villar//Instagram

Por otro lado, en otro posteo, Coustarot escribió: "Divino Hotel Lennox en Miami Beach y su anfitrión Pablo Castellanos". En esta publicación, la presentadora dejó en evidencia su buen gusto y la calidad del alojamiento en que se hospeda junto a su familia. Allí no sólo disfrutó de las instalaciones, sino también, de la rica comida.

Teté Coustarot con su hija Josefina Villar y su nieta Sayi//Instagram

Teté Coustarot disfrutó al máximo Miami

La conductora no perdió la oportunidad de informarle a sus seguidores las cosas que se pueden hacer en Miami camino al Mundial y que ella misma aprovechó para no perderse nada de la hermosa ciudad norteamericana. En un posteo donde se la observa relajada y con ropa cómoda la famosa detalló esas oportunidades.

Teté Coustarot//Instagram

Teté Coustarot publicó que contrató un servicio integral que le ofreció varias atracciones como traslado, hospedaje, renta de autos, guardados de equipaje, recepción de compras, city tours, tickets para espectáculos y partido del Inter de Miami y hasta entradas para el Mundial.