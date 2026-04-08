La historia de amor de Teté Coustarot y Carlos Gaziglia: 20 años juntos, sin casamiento a la vista y flamante convivencia

Teté Coustarot y Carlos Gaziglia celebraron más de 20 años de relación, un recorrido compartido que sigue sumando capítulos. Su historia de amor se construyó paso a paso, sin necesidad de casamiento, y se mantiene firme en la sencillez de lo cotidiano. A lo largo de los años, eligieron seguir un camino discreto, marcado por la compañía y el respeto.

20 años juntos y flamante convivencia: la increíble historia de amor de Teté Coustarot y Carlos Gaziglia

A pocos más de 20 años del inicio de su relación, Teté Coustarot y Carlos Gaziglia siguen sumando capítulos en su historia de amor. Su vínculo se fue consolidando con el tiempo, sin necesidad de formalidades, y se sostiene en la naturalidad de su día a día. A lo largo de estos años optaron por mantener un estilo discreto, alejado de las cámaras y basado en la compañía.

Teté Coustarot y Carlos Gaziglia

En enero de 2025, la periodista compartió en sus redes sociales un posteo donde celebró un nuevo aniversario de su relación con el empresario. A lo largo de este tiempo, prefirieron mantener un perfil bajo, sin grandes exposiciones públicas. “Son 20 años de amor, de compartir la vida, de aprender juntos”, expresó en una entrevista la presentadora.

Aunque nunca consideraron el casamiento como una necesidad, Teté Coustarot y Carlos Gaziglia se mudaron juntos en 2020, a 15 años del inicio de su relación. Para ellos, este cambio representó una manera de profundizar su vínculo y disfrutar de la cotidianidad compartida. La conductora lo definió como “una etapa que nos encuentra muy bien, con ganas de disfrutar de lo simple”.

Teté Coustarot y Carlos Gaziglia

Para ambos, la convivencia llegó como una evolución natural de un vínculo que ya se mostraba fuerte y consolidado. Uno de los aspectos más destacados de su historia es la complicidad. La modelo señaló en más de una oportunidad que con el empresario encontró un compañero con quien compartir intereses, proyectos y momentos de calma.

Una vida sin casamiento tras 20 años juntos: La íntima relación de Teté Coustarot y Carlos Gaziglia

“Nos acompañamos, nos escuchamos y aprendemos uno del otro”, comentó Teté Coustarot, destacando la importancia de la comunicación y el respeto en la pareja. Este enfoque en la relación con Carlos Gaziglia les permitió atravesar distintas etapas de la vida sin perder la esencia de lo que los unió por primera vez.

Teté Coustarot y Carlos Gaziglia

La decisión de no casarse nunca fue un obstáculo ni un tema de conflicto. Para el empresario y la periodista, el compromiso se mide en la convivencia diaria y en el apoyo mutuo. “No sentimos que el casamiento sea necesario para validar lo que tenemos”, explicó la conductora, reafirmando que su unión se sostiene en la confianza y el afecto.

A lo largo de estos 20 años, Teté Coustarot y Carlos Gaziglia mantienen un estilo de vida discreto, alejado de la exposición mediática. Prefieren disfrutar de la intimidad, los viajes y las charlas cotidianas. La periodista destacó que la clave está en valorar lo simple y en encontrar en la pareja un espacio de calma y apoyo.

Teté Coustarot y Carlos Gaziglia

Teté Coustarot y Carlos Gaziglia celebran más de 20 años juntos, una historia de amor que se consolidó sin casamiento y que sigue sumando capítulos a su flamante convivencia. Su recorrido compartido se mantiene en la sencillez de lo cotidiano, con un estilo discreto y basado en la compañía mutua.

VDV