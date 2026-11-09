Lejos de la actuación y la producción teatral, Rocío Pardo presentó su nuevo proyecto

La agenda de Rocío Pardo sumó un casillero nuevo y muy importante en los últimos días de este año. La artista cordobesa, reconocida ampliamente en el medio artístico por su labor multifacética como bailarina, actriz y productora teatral, y por su vínculo cotidiano con Nicolás Cabré, decidió explorar un terreno comercial diferente al de los escenarios tradicionales. Con esta jugada estratégica, la joven siguió los pasos de otras figuras consagradas del espectáculo y de la moda local como Pampita, Yanina Latorre, Zaira Nara y Myla Cambiaso, apostando por asociarse con la marca Marea para materializar y dar nombre propio a su línea exclusiva de trajes de baño de cara a la temporada de verano.

Rocío Pardo cuenta con una cápsula con su nombre y de adelanta al verano

Rocío Pardo: Un recorrido por el diseño y la estética de la cápsula

El adelanto audiovisual que compartió en sus canales digitales muestra a Rocío Pardo en una locación rural rodeada de verde y vegetación, con una casona de piedra antigua y un espejo de agua de fondo que aporta un clima distendido, cálido y netamente veraniego.

Rocío Pardo posteó un adelanto de sus diseños

En las primeras secuencias, la creadora aparece enmarcada en una puerta de madera rústica luciendo un conjunto marrón oscuro de dos piezas, de corte clásico con tiras finas para anudar a los costados, acompañado por un pareo claro de textura liviana y una cartera de mimbre artesanal con detalles que completan el estilismo general. La paleta cromática busca integrarse de manera armónica con el entorno natural y anticipa una propuesta sofisticada, versátil y despojada de estridencias innecesarias para los días de descanso bajo el sol.

En otra de las tomas registradas dentro de la cocina de la propiedad, la artista cambia de modelo y se muestra con un conjunto rayado en tonos fucsia y blanco, que incorpora sutiles tiras rojas en los breteles para generar un contraste visual delicado y moderno. Este segundo diseño incluye una bombacha cavada de tiras laterales regulables y se complementa con un cómodo batón blanco de estilo waffle que lleva abierto sobre los hombros, mientras sostiene un periódico y luce rulos en el cabello en una apuesta clara por una estética cotidiana, fresca y relajada que transmite absoluta comodidad en el hogar.

Rocío Pardo llamó la atención con un conjunto rayado en colores shocking

Hacia el tramo final del adelanto, el video exhibe un tercer modelo enfocado en una combinación náutica de azul marino y rojo vibrante. Se trata de un corpiño triangular con ribetes y tiras rojas que estructuran el diseño, combinado con una parte inferior oscura y una tira superior asomada con sutileza a la altura de la cadera. Este look se completa al aire libre con un pantalón blanco holgado y liviano que aporta movimiento y fluidez mientras ella camina por los pasillos, galerías y arcos de piedra del lugar.

Rocío Pardo lució un diseño en azul con rojo

Rocío Pardo: El anuncio en redes sociales y la reacción del público

La presentación oficial de la colección por parte de Rocío Pardo llegó a través de su perfil de Instagram mediante un reel que capturó de inmediato el interés de la comunidad digital. Alejada de las estructuras rígidas de las campañas publicitarias, la publicación priorizó un formato dinámico que pone el foco absoluto en la comodidad de las prendas y en la espontaneidad de su protagonista.

El posteo de Rocío Pardo recibió millones de likes y comentarios positivos

El impacto en las plataformas no tardó en llegar. El posteo cosechó una enorme cantidad de reproducciones, mensajes de aliento y comentarios llenos de elogios por parte de colegas, amigos y seguidores que celebraron con entusiasmo esta nueva faceta orientada al diseño textil. De este modo, Rocío Pardo consolida el crecimiento de una propuesta comercial firmada de puño y letra.