Las románticas postales de Nicolás Cabre y Rocío Pardo en Paris: la pareja continúa de vacaciones junto a Rufina, la hija del actor

Nicolás Cabré y Rocío Pardo continúan disfrutando de sus vacaciones por Europa junto a Rufina, la hija del actor, y después de pasar por Berlín eligieron París como nueva escala del viaje. La pareja compartió distintas postales de su estadía y mostró algunos de los paseos que realizó por la capital francesa.

Luego de varios días en Alemania, donde Cabré cumplió uno de sus grandes objetivos deportivos, la familia cambió el ritmo y comenzó a recorrer algunos de los puntos más reconocidos de París. Paseos en bicicleta, caminatas por la ciudad y una romántica imagen frente a la Torre Eiffel formaron parte del álbum que dejaron estos días.

Las postales de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en París

Entre las imágenes compartidas aparece una selfie de Nicolás Cabré junto a Rocío Pardo y Rufina frente al Arco del Triunfo. Los tres posaron sonrientes durante uno de sus recorridos en bicicleta y dejaron registrada una de las postales familiares de su paso por la ciudad. La elección de ese medio de transporte les permitió recorrer distintos sectores de París de una manera más distendida y sumar al álbum del viaje imágenes alejadas de las clásicas visitas turísticas. En la fotografía se los ve relajados, en medio de una jornada que combinó paseo, tiempo en familia y algunos de los paisajes más reconocibles de la capital francesa.

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina recorrieron París en bicicleta.

Las vacaciones también dejaron escenas más espontáneas. En otra fotografía, la actriz y su hija aparecen caminando juntas por una calle parisina, en medio de uno de los paseos que realizaron durante la estadía. La imagen se alejó de las clásicas poses frente a los monumentos y mostró uno de los momentos más cotidianos del viaje, con ambas recorriendo la ciudad sin una puesta en escena evidente. La postal sumó así una mirada distinta de las vacaciones, más ligada a los desplazamientos diarios y al tiempo compartido en familia que a los tradicionales puntos turísticos de París.

Rocío Pardo y Rufina durante uno de sus paseos por la capital francesa.

El viaje de Nicolás Cabré junto a Rocío Pardo y Rufina

Antes de desembarcar en Francia, Nicolás Cabré había pasado varios días en Berlín junto a Rocío Pardo y Rufina, donde participó de la tradicional maratón de la capital alemana. Su esposa y su hija lo acompañaron durante una experiencia que tuvo un significado especial dentro de su recorrido deportivo. Tras completar aquella etapa, los tres siguieron viaje y París se convirtió en la siguiente parada de sus vacaciones por Europa. El cambio de escenario también quedó reflejado en las publicaciones: las imágenes vinculadas a la competencia dieron paso a recorridos turísticos, bicicletas y momentos de descanso.

El álbum también reservó lugar para un momento de pareja. La pareja protagonizaron una romántica postal frente a la Torre Eiffel, donde fueron fotografiados de espaldas mientras contemplaban uno de los paisajes más reconocibles de París. En la imagen, Pardo aparece apoyando la cabeza sobre el hombro de Cabré mientras ambos observan el monumento. La escena se convirtió en una de las fotografías más íntimas de esta etapa del viaje y acompañó el resto de los registros familiares que fueron compartiendo desde Europa.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo frente a la Torre Eiffel durante sus vacaciones.(Instagram)

El viaje suma así un nuevo capítulo a los distintos momentos familiares que el actor y su pareja han compartido públicamente junto a Rufina. En esta oportunidad, la capital francesa funcionó como escenario tanto para las imágenes familiares como para los momentos románticos. Las publicaciones combinaron recorridos por algunos de los lugares más reconocidos de París con escenas más distendidas, en las que los tres se mostraron disfrutando de la estadía lejos de la rutina. Entre paseos, fotografías y momentos compartidos, el viaje dejó ver una faceta más cotidiana del vínculo que construyeron durante estos días en Europa.

Entre el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y las caminatas por las calles parisinas, Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina continúan sus vacaciones por Europa después de su paso por Alemania. Las nuevas postales mostraron una etapa más distendida del recorrido y tuvieron a París como protagonista de los últimos días del viaje. Después de una primera parte marcada por el desafío deportivo del actor, la familia encontró en Francia una nueva escala para continuar disfrutando del recorrido y sumar recuerdos de una experiencia que vienen compartiendo juntos. Así, París cerró por ahora uno de los capítulos más especiales de estas vacaciones, con imágenes que reflejaron tanto el costado familiar como el vínculo de pareja de Cabré y Pardo.