Nicolás Cabré compartió cómo fue su noche de gala junto a Rocío Pardo y su hija Rufina: “Mis amores”

Nicolás Cabré mostró en sus historias de Instagram una salida junto a Rocío Pardo y su hija Rufina, con quienes disfrutó una propuesta cultural en Buenos Aires. El artista compartió dos retratos y un breve video de la función, una publicación que permitió conocer parte de la velada y el lugar elegido para pasar unas horas en familia.

Los tres se vistieron especialmente para la oportunidad y posaron sonrientes en un edificio reconocido por su arquitectura. La escena reunió detalles del entorno, un espectáculo internacional y una dedicatoria que llamó la atención entre las publicaciones. El mensaje breve y afectuoso se convirtió en el eje de los momentos que el intérprete decidió mostrar a sus seguidores.

Las fotos de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en el Teatro Colón

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina asistieron al Teatro Colón para escuchar a la Filarmónica de Berlín. En la primera fotografía posan frente al escenario, donde se distinguen atriles, sillas e instrumentos musicales. La toma también deja ver los palcos ornamentados y el gran telón que caracteriza a la sala principal.

Nicolás Cabré posó con su esposa y con Rufina durante una función teatral.

Para este encuentro, la bailarina eligió un conjunto satinado marrón, con pantalón amplio y una prenda de mangas largas que incorpora un detalle anudado en el cuello. Llevó el cabello rubio suelto, peinado hacia un costado, mientras que el acabado brillante de la tela contrastó con la decoración dorada del recinto.

El corredor optó por un saco negro sobre una remera del mismo color. A su lado, la joven llevó una campera oscura con botones y el pelo recogido. Ambos completaron sus atuendos sin accesorios llamativos. En la selfie tomada desde sus asientos, los tres miran a cámara y sonríen, con una moldura rojiza detrás. Sobre esa imagen, el artista escribió "Mis amores". La dedicatoria acompañó una toma realizada desde sus butacas, con la ornamentación rojiza del edificio como fondo.

La secuencia que Nicolás Cabré acompañó con una dedicatoria y un corazón rojo.

La presentación tuvo un atractivo especial para el público local: la formación alemana volvió al país después de 26 años, bajo la dirección musical de Kirill Petrenko. El ciclo de tres funciones extraordinarias se desarrolló entre el 21 y el 23 de octubre, según la programación difundida por la institución porteña.

El repertorio varió según la fecha. El miércoles y el viernes incluyeron piezas de Johannes Brahms y Richard Strauss, con el pianista Víkingur Ólafsson como solista. El jueves, en cambio, se interpretaron composiciones de Edward Elgar y Piotr Ilich Chaikovski. También difundió un video del cierre musical, en el que los integrantes de la orquesta permanecen de pie mientras numerosos espectadores se levantan de sus butacas.

El presente de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina

Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina volvieron a aparecer juntos en redes durante una semana marcada por el regreso de la joven a la Argentina. El 22 de octubre fue fotografiada en Ezeiza con su madre, Eugenia "la China" Suárez, sus hermanos Magnolia y Amancio Vicuña, y Mauro Icardi, después de unas vacaciones en Miami y México.

Otro antecedente de su relación es la boda celebrada en diciembre de 2025. La pareja formalizó su unión por civil en una ceremonia íntima, con la adolescente entre los presentes. Aquella celebración también quedó documentada en las redes de los recién casados, que compartieron distintos instantes de la jornada.

Nicolás Cabré junto a su vínculo cercano (Instagram).

El vínculo entre la productora y la adolescente ya había sido tema de una entrevista concedida en junio. Allí contó que se conocieron durante una cena y que conversaron extensamente desde aquel primer encuentro. "A Rufi la veo casi como una amiga", explicó entonces, al describir la confianza que construyeron. Además, reveló la forma en que conoció a la hija de su pareja: "La conocí muy rápido. Fuimos a cenar los tres y esa noche Nico casi no habló. Nos pusimos a charlar nosotras".

En esa misma charla, señaló que le gusta acompañarla sin intervenir en las decisiones que corresponden a sus padres. También reveló que suelen conversar sobre distintos asuntos y organizar actividades juntas, mientras que su interés mutuo por el teatro aporta un antecedente concreto para esta reciente visita a una de las salas más reconocidas del país.

Semanas antes, los tres habían viajado a Europa y recorrieron distintos lugares. El paso por Alemania coincidió con la Maratón de Berlín, donde el corredor completó la competencia pese a las lesiones que había sufrido durante su preparación. Al cruzar la meta consiguió la medalla Six Star Finisher, un objetivo deportivo que buscaba desde hacía ocho años.

Las imágenes dejan constancia de otra experiencia compartida por Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina. Después del viaje compartido, esta celebración sinfónica se sumó a los planes que realizaron juntos. El intérprete eligió registrar la ocasión con dos secuencias familiares, una grabación del espectáculo y una dedicatoria dirigida a sus acompañantes.