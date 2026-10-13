Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron cuál es su “Lugarcito en el mundo”: Por qué eligieron esta ciudad

Nicolás Cabré y Rocío Pardo volvieron a compartir un momento de su intimidad y despertaron el interés de sus seguidores con una publicación que refleja una parte de su vida cotidiana. A través de una historia de Instagram, el actor mostró una escena junto a su esposa y acompañó la imagen con una frase que dejó entrever el significado que tiene para ambos el espacio donde se encontraban.

La postal llega en una etapa en la que el matrimonio combina sus compromisos profesionales con diferentes momentos compartidos fuera de los escenarios. Aunque suelen publicar fotografías de sus viajes y actividades, esta vez el intérprete decidió mostrar un rincón que ocupa un lugar especial en su relación y que ya había aparecido anteriormente en las redes sociales de la pareja.

El especial momento que compartieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Desde que Nicolás Cabré y Rocío Pardo comenzaron su relación, ambos se mostraron cada vez más presentes en sus respectivas publicaciones. Las fotografías de sus viajes, los encuentros familiares y sus proyectos teatrales forman parte del contenido que comparten, aunque también reservan espacio para escenas sencillas de su convivencia.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, en una de las postales que refleja su presente como pareja.

Su historia de amor también atravesó un momento importante en diciembre de 2025, cuando decidieron casarse y celebraron su unión con familiares y amigos. Desde entonces, continuaron mostrando distintas experiencias compartidas, tanto en sus actividades laborales como durante las escapadas que realizan cuando sus agendas se lo permiten.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo revelaron su lugar especial en Pinamar Norte

“Nuestro lugarcito en el mundo...”, escribió Nicolás Cabré sobre una fotografía junto a Rocío Pardo, en la que también incorporó la ubicación de Pinamar Norte. Con esa breve dedicatoria, el protagonista de distintas ficciones argentinas dejó en claro el cariño que siente por ese rincón de la Costa Atlántica, donde posee una vivienda que ya había mostrado anteriormente.

En la imagen, el actor aparece inclinándose sobre los hombros de su esposa para abrazarla y darle un beso, mientras ella permanece sentada frente a una computadora. La directora teatral sonríe durante el gesto de cariño, en una escena que transcurre alrededor de una amplia mesa de madera sobre la que también se distingue un mate.

La habitación cuenta con grandes ventanales de marcos oscuros, cortinas blancas que llegan hasta el piso y un sillón de tonos claros ubicado junto al jardín. El ingreso de luz natural permite apreciar la vegetación exterior, mientras que las puertas corredizas de vidrio conectan el ambiente principal con una galería.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo compartieron una postal de su casa en Pinamar.

La vida familiar de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Más allá de sus compromisos teatrales, Nicolás Cabré y Rocío Pardo también comparten diferentes momentos junto a Rufina. La adolescente estuvo presente en su casamiento y aparece en algunas de las fotografías familiares que la pareja dio a conocer públicamente.

La relación entre la actriz y la hija de su marido también ha tenido presencia en sus redes sociales, donde se pudieron ver distintas actividades realizadas en conjunto. Esas publicaciones permiten conocer parte de la dinámica familiar que construyeron desde el comienzo de su historia de amor.

Nicolás Cabré junto a Rocío Pardo y su hija Rufina, en una postal familiar.

El matrimonio, además, ha encontrado oportunidades para trasladar su vínculo al ámbito profesional. Ambos participaron de proyectos vinculados con el teatro y durante 2026 compartieron tareas de dirección en Ni media palabra, una propuesta que les permitió trabajar juntos detrás de escena.

La actriz tiene una trayectoria especialmente vinculada con Córdoba, provincia en la que desarrolló diferentes propuestas artísticas. Por su parte, el intérprete continúa relacionado con producciones teatrales y audiovisuales, actividades que forman parte de una agenda que ambos buscan combinar con sus momentos personales.

Con esta nueva postal, Nicolás Cabré y Rocío Pardo volvieron a mostrar su conexión con Pinamar, una ciudad que aparece en diferentes etapas de su relación. La publicación permitió conocer un momento de su convivencia y recuperar detalles de la casa que la pareja ya había mostrado a sus seguidores.