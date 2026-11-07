Lejos del básquet, Manu Ginóbili reveló los deportes que lo mantienen activo a los 48 años

Años atrás, la rutina de Emanuel Ginóbili giraba alrededor de entrenamientos intensos, viajes interminables, concentración absoluta y partidos de máxima exigencia en la NBA. Desde que anunció su retiro oficial del básquet profesional el 27 de agosto de 2018, a los 41 años y tras 23 temporadas de una carrera brillante —siendo su último partido oficial el 24 de abril de 2018 con la camiseta de los San Antonio Spurs—, su día a día cambió por completo y adoptó una dinámica mucho más pausada. Radicado de forma permanente en San Antonio, Texas, junto a su esposa Marianela "Many" Oroño, y sus tres hijos varones nacidos allí (los mellizos Nicola y Dante, y el menor, Luca), el deportista encontró nuevas maneras de ocupar su tiempo libre y mantenerse en constante movimiento.

Manu Ginóbili se retiró del basquet en 2018

Invitado al ciclo de entrevistas Otro día perdido (eltrece), el bahiense habló con absoluta naturalidad sobre su presente y sorprendió al repasar los deportes que eligió para reemplazar la alta competencia. Con la sencillez y el carisma que siempre lo caracterizaron, repasó los obstáculos que encontró al probar distintas actividades físicas y explicó cómo debió adaptar su físico a nuevas costumbres cotidianas.

Manu Ginóbili y el intento fallido con el tenis y la llegada del pádel

Durante la charla, Manu Ginóbili reconoció con total sinceridad que sus primeros pasos fuera de las canchas de básquet estuvieron bastante lejos del éxito inmediato. Contó que intentó practicar tenis, una disciplina que nunca antes había practicado formalmente y que le generó más de un dolor de cabeza en sus primeros intentos recreativos. "Intenté con el tenis primero, nunca había jugado en mi vida. Horrendo. Me costó", expresó entre risas sobre las dificultades técnicas iniciales con la raqueta. Además, admitió sin problemas que hubo un golpe en particular que no pudo dominar jamás: "No pude dominar el revés".

Manu Ginóbili, lejos del básquet y cerca del ciclismo y el pádel

Sin embargo, esa falta de resultados deportivos en el tenis se compensó rápidamente gracias a la apertura de nuevas opciones recreativas. La llegada y proliferación de canchas de pádel a su entorno cambió por completo sus planes y le permitió armar un grupo fijo de juego con vecinos de la zona. "Abrieron dos canchas de pádel, me hice amigo de tres, cuatro que jugaban y listo, ya está", resumió sobre cómo incorporó esta disciplina a su rutina semanal con total facilidad.

Manu Ginóbili intentó con el tenis pero le fue mejor con el pádel

Bicicletas XXL y recorridos por Texas, los elegidos de Manu Ginóbili

Además de la raqueta y las canchas cerradas, Manu Ginóbili encontró en el ciclismo urbano y recreativo una de sus grandes pasiones actuales. Claro que, debido a su altura imponente, conseguir un rodado adecuado representó un verdadero desafío logístico que requirió búsqueda específica. "Bicicleta para tu tamaño es distinto", le señaló el conductor del ciclo durante la entrevista, a lo que Ginóbili detalló las características especiales del vehículo que utiliza habitualmente: "La más grande que hay, XXL, tamaño 64, y se banca".

Ante la consulta sobre la proporción del rodado en relación a su físico, explicó que quienes lo ven circular por la calle notan una armonía extraña: "Parece una bicicleta normal". Sobre sus salidas recreativas, el exdeportista detalló cómo divide sus trayectos según el día de la semana para aprovechar los paisajes de la zona. "Los domingos me voy por medio campo, pero el campo es así asfaltado, así que está divino", relató sobre sus paseos más largos de fin de semana. En tanto, durante los días hábiles aprovecha los espacios verdes que ofrece la ciudad texana: "Durante la semana, San Antonio tiene unos trails, ahí unos caminitos, senderos, y le damos ahí".

Manu Ginóbili y su actual pasión: el ciclismo

Manu Ginóbili: Una vida lejos de los flashes y la elite

La transición del deporte de elite a la rutina familiar en Texas transcurre con total tranquilidad. Instalado junto a Many Oroño y sus hijos, el ex deportista disfruta de un perfil sumamente bajo, enfocado de lleno en el bienestar físico, el disfrute personal y en compartir tiempo de calidad con su círculo íntimo.

Manu Ginóbili y una divertida foto en su Instagram

Lejos de las exigencias físicas de la liga norteamericana, las jornadas actuales de Manu Ginóbili se sostienen sobre el placer del ejercicio al aire libre, los encuentros relajados con amigos de barrio y el mantenimiento de una vida activa que prioriza la salud por encima de cualquier marcador competitivo.