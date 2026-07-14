La difícil historia de Dante y Nicola, los hijos de Manu Ginóbili y su esposa, Marianela Oroño

Manu Ginóbili y Many Oroño dejaron en claro que su amor puede traspasar fronteras, y que su fortaleza se mantiene gracias al acompañamiento que se dan en todos los momentos difíciles. Es así como formaron una tierna familia de cinco, junto a sus tres hijos varones, Dante, Nicola y Luca. Radicados en Texas, Estados Unidos, mantienen una vida bajo perfil y lejanos a la fama del apellido del jugador de básquet, pero no dudan en mostrar en postales algunos de los mejores recuerdos que guardan en familia. Es así, y en el contexto de rememorar los días más felices, que la estrella del deporte reveló cómo fue la conmovedora y difícil historia del nacimiento de los mellizos, y cómo los roles en la casa cambiaron para que su esposa se sintiera acompañada.

Manu Ginóbili, Many Oroño

La conmovedora y difícil historia del nacimiento de los mellizos de Manu Ginóbili y Marianela Oroño

La historia de amor entre Emanuel "Manu" Ginóbili y Marianela "Many" Oroño se consolidó con tres grandes momentos: la apuesta al flechazo que vivieron en Mar del Plata, y su mudanza al extranjero; el íntimo casamiento; y el nacimiento de sus tres hijos. Tras contraer matrimonio en el año 2004, la pareja consolidó un vínculo indestructible basado en el compañerismo y el bajo perfil. Sin embargo, el desafío más conmovedor y complejo de sus vidas llegó junto al día más feliz: el día en que se convirtieron en padres por primera vez. Los mellizos Dante y Nicola Ginóbili nacieron en un hospital en Texas, pero el momento se transformó en semanas de angustia y temor por su salud.

A comienzos de 2010, la expectativa por la llegada de sus mellizos llenaba de ilusión el hogar del jugador de los San Antonio Spurs, quien ya brillaba con su talento en la NBA. Con el objetivo de priorizar este momento, el astro decidió renunciar al Mundial de básquet de Turquía para acompañar a su esposa en los meses finales del embarazo, y el destino le demostró que había tomado la decisión correcta cuando vivieron un escenario inesperado. A pesar de los cuidados, el nacimiento de los bebés se adelantó de forma abrupta a la fecha estimada de parto.

En medio de una vorágine de sentimientos, el 16 de mayo de 2010 nacieron Dante y Nicola, los mellizos y primeros hijos de la pareja. Si bien el momento fue de pura felicidad, los médicos notaron que Nicola, el primero en salir a la luz, presentó complicaciones inmediatas debido a que no respiraba bien y manifestaba dificultades severas para mantener el calor corporal por sí mismo. "Nico, el que nació primero, no respiraba bien y no mantenía bien el calor. Sentir que está solito en una incubadora puede ser traumático", contó Ginóbili en una entrevista junto a UNICEF.

Durante semanas, la preocupación de ambos padres fue latente y generó que el nacimiento se volviera uno de los momentos más tensos de sus vidas. Años más tarde, el propio basquetbolista se sumaría de forma pública a campañas de UNICEF para concientizar sobre el Día Mundial de la Prematurez, y allí aseguró que ver a sus hijos tan pequeños, rodeados de cables y aparatos médicos, significó una prueba de resiliencia extrema.

Manu Ginóbili y sus hijos

Sin embargo, cuatro años después de aquella conmovedora travesía, el destino volvió a bendecir al matrimonio con una nueva ilusión. El 21 de abril de 2014, en plena época de postemporada de la NBA, llegó al mundo Luca Ginóbili, el tercer hijo de la pareja. El pequeño nació mediante una cesárea programada por la mañana, y con su característico sentido del humor, Manu llegó a bromear en sus redes sociales diciendo que la liga estadounidense había modificado los calendarios de los playoffs solo para permitirle presenciar el nacimiento antes de ir a entrenar con su equipo.

La llegada de Luca representó el broche de oro que terminó de consolidar la familia, y con el paso del tiempo, y tras el retiro definitivo de la leyenda deportiva en 2018, los cinco integrantes se volvieron inseparables, disfrutando de una vida más tranquila y unida fuera del ojo público.

Manu Ginóbili, Many Oroño y sus hijos

Así están hoy Dante, Nicola y Luca, los hijos de Manu Ginóbili y Marianela "Many" Oroño

Dante, Nicola y Luca son los hijos de Manu Ginobili y Marianela "Many" Oroño. Sus padres decidieron alejarse de las cámaras internacionales, y mantienen una vida normal y muy unida a su familia . Los mellizos ya tienen 16 años, y transitan su etapa escolar. Por su parte, el hermano menor cumplió los 12 años. Todos ellos dejaron en claro su lejanía con el mundo deportivo público. A pesar de esto, los herederos de la dinastía Ginóbili fueron protagonistas de apariciones esporádicas en algunos partidos de su padre, apoyándolo.

La familia continúa viviendo de forma estable en San Antonio, Texas, alternando su rutina con los viajes recreativos a la Argentina, especialmente a Bahía Blanca. Además, disfrutan de la complicidad con Manu, a través de las aventuras en sus viajes como hacer esquí, buceo, snorkel, y muchas apuestas más.

Manu Ginóbili y sus hijos

A pesar de la conmovedora y difícil historia del nacimiento de los mellizos de Manu Ginóbili y Marianela Oroño, la pareja logró consagrar una familia muy unida, que se mantiene en un bajo perfil y se protege y acompaña en todos los momentos. El jugador no duda en recordar el nacimiento y acompañar a todos los que vivieron una situación similar, exponiendo los miedos que él también tuvo en su momento.

A.E