Lejos del teatro y la actuación, el nuevo negocio de Laura Azcurra

Laura Azcurra volvió a reinventarse y sorprendió con un giro en su camino profesional. Lejos de los escenarios y de los sets de grabación que la consolidaron como una de las actrices más reconocidas de su generación, la artista decidió explorar una nueva faceta vinculada al bienestar y a la conexión con lo natural, apostando por un proyecto personal con identidad propia.

Con una trayectoria que incluye éxitos en televisión, teatro y plataformas digitales, la ex Soy Gitano supo construir un perfil versátil dentro del mundo artístico. Sin embargo, en los últimos años comenzó a acercarse cada vez más a disciplinas ligadas a lo espiritual, lo holístico y el cuidado integral, una búsqueda que hoy se materializa en su emprendimiento.

Laura Azcurra

Así es el nuevo proyecto de Laura Azcurra

En 2021, en pleno contexto de pandemia, Laura Azcurra lanzó su propia marca de yerba mate saborizada: Ayurmate, una propuesta que fusiona la tradición rioplatense con los principios de la Ayurveda, sistema milenario originario de la India que pone el foco en el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.

"Soy del año de la pandemia. Llego de la mano de mujeres artistas y emprendedoras que vienen deseando compartirme con ustedes hace ya bastante tiempo", expresaron desde la cuenta oficial del emprendimiento, dejando en claro que se trata de un proyecto colectivo.

Laura Azcurra

La propuesta combina yerba mate con una selección de hierbas y semillas con propiedades medicinales, entre las que se destacan la marcela, el cedrón, las flores de manzanilla, el coriandro y el hinojo. Esta mezcla no solo busca aportar sabor, sino también beneficios para la salud, en línea con una mirada más consciente del consumo.

Según explican desde la marca, cada uno de los ingredientes fue elegido por sus propiedades medicinales y su capacidad de generar bienestar. "Las hierbas y semillas que componen Ayurmate son medicinales. Admiramos cómo la naturaleza nos ofrece salud y bienestar", señalan, reforzando el concepto de volver a lo natural.

Una propuesta con identidad y bienestar

Además de la mezcla de hierbas, el proyecto de la actriz también promueve distintas formas de consumo. Para quienes prefieren el mate dulce, recomiendan sumar una cucharadita de miel directamente en la preparación, destacando sus propiedades: activar el sistema inmunológico, ayudar a combatir resfríos y aportar vitaminas como A, C y D.

Laura Azcurra lanzó su emprendimiento en 2021

Este nuevo camino no solo refleja un interés emprendedor, sino también una transformación personal en la vida de Laura Azcurra, quien parece haber encontrado en este proyecto una forma de integrar su costado artístico con una búsqueda más profunda ligada al bienestar y la conexión con lo esencial.

De esta manera, la artista se suma a la tendencia de figuras públicas que eligen expandir su universo profesional hacia propuestas más conscientes, demostrando que siempre es posible reinventarse y explorar nuevos horizontes sin perder la esencia.