Así fueron los dos looks que lució Yanina Latorre en su mega fiesta de cumpleaños: brillos y tendencias

Yanina Latorre celebró un año más de vida con la moda como protagonista. La expanelista de LAM compartió la intimidad de su cumpleaños número 57 y deslumbró con los looks que lució durante el festejo. Se tratan de dos outfits repletos de brillos, personalidad y mucho glamour.

Yanina Latorre apostó por impactantes looks de noche para su cumpleaños

Yanina Latorre celebró a lo grande sus 57 años con un festejo divertido y sofisticado, rodeada de amigas y con un despliegue de estilo que no pasó desapercibido. La conductora organizó una exclusiva cena “solo de chicas”, a la que asistieron alrededor de 40 mujeres, en un ambiente especialmente pensado para la ocasión.

La velada tuvo lugar en un espacio ambientado con una impronta cálida y elegante: luces colgantes que generaban un efecto mágico sobre el techo vidriado, mesas largas decoradas con delicados arreglos florales y una iluminación tenue que aportó un clima festivo y sofisticado. Además, el evento contó con la presencia de Carlos Baute, quien sorprendió a Yanina Latorre con sus grandes hits.

Yanina Latorre

Fiel a su estilo, Yanina Latorre también fue protagonista desde lo fashion con un cambio de vestuario que acompañó los distintos momentos de la noche. Para la cena, apostó por un vestido largo en tono dorado, completamente cubierto de brillos, que realzaba su figura con un calce ajustado y un escote recto con breteles finos. El diseño, de estética glam, capturaba la luz de manera impactante y se fusionaba con la ambientación cálida del sitio, convirtiéndola en el centro de todas las miradas.

Más tarde, cuando llegó el momento de la música y el baile, Yanina Latorre redobló la apuesta con un segundo outfit mucho más audaz y festivo: eligió un vestido corto plateado, también íntegramente cubierto de lentejuelas, con escote pronunciado y silueta al cuerpo. El diseño acompañó la energía de la pista, donde se la vio bailando y disfrutando junto a sus invitadas en medio de una lluvia de papelitos.

Yanina Latorre

Dos looks, un solo calzado: el detalle fashionista de Yanina Latorre en su lujosa celebración

Un detalle que unificó ambos looks glamorosos fue el calzado. Yanina Latorre optó por unas bucaneras en tono beige, que aportaron un toque moderno y canchero, rompiendo con la lógica más clásica de los vestidos de noche y sumando personalidad a cada conjunto. Lejos de llevar zapatos o stilettos, la presentadora se inclinó por la tendencia del otoño invierno 2026.

Esta opción más audaz y cómoda le permitió moverse con libertad durante toda la noche sin resignar estilo. Además, su elección no es casual: las bucaneras volvieron a posicionarse como uno de los calzados protagonistas de las últimas temporadas. Este tipo de botas por encima de la rodilla se destacan por su estética, su capacidad de estilizar las piernas y su versatilidad para combinar tanto en looks de día como de noche.

Así fueron los dos looks que lució Yanina Latorre en su mega fiesta de cumpleaños, los cuales se caracterizaron por ser diseños repletos de brillos y tendencias pensados para destacar en cada momento del festejo. Sin dudas, la exangelita recibió sus 57 años con una velada que combinó glamour, música y mucha actitud.