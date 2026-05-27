El letal pedido de Mauro Icardi por sus hijas que desestabilizó a Wanda Nara: “Hay un nuevo round"

A casi dos años de la escandalosa separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, un nuevo round judicial volvió a captar la atención de los medios de comunicación. Mientras el futbolista y su novia, Eugenia “China” Suárez, pasean por Japón y se preparan para arribar a las Islas Maldivas, su equipo de abogados utilizó artillería pesada para obtener la tenencia definitiva de sus hijas Isabella y Francesca; situación que desestabilizó por completo a la empresaria y madre de las menores.

La guerra sin fin entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Si bien en Argentina el nombre de Mauro Icardi está dentro del listado de deudores alimentarios, el jugador del Galatasaray mantiene una ardua lucha legal para recuperar la tenencia de sus hijas fruto de su amor con Wanda Nara. En este marco, Guido Záffora reveló detalles en DDM (América TV) del nuevo round judicial y de carácter internacional que involucra a las niñas Icardi. “Hay un nuevo round entre Wanda y Mauro, pero cambió absolutamente todo porque, en esta ocasión, no se enfrentan por alimentos sino por la restitución internacional de las menores”, afirmó tajante el periodista en el magazine vespertino que conduce Mariana Fabbiani.

Wanda Nara y Mauro Icardi | Instagram

Ante esto, los representantes legales tanto del delantero como de la conductora se volverán a cruzar en una audiencia fijada para esta semana, donde se tendrá que definir no sólo la situación residencial de las nenas, sino también dónde va a vivir el atleta una vez que termine su contrato con el Galatasaray. “Icardi y Nara, mejor dicho sus abogadas, se van a enfrentar el día viernes 29 de mayo. Este va a ser un día clave y recordemos que, además, también ya pidió la tutela de las niñas; es decir, el cuidado total y que ellas se muden a Turquía. Presentó los papeles, además declaró la China Suárez”, explicó el panelista ampliando detalles de un expediente que sumó más voces y testigos a favor del demandante.

Wanda Nara y Mauro Icardi | Instagram

El futuro indefinido de Mauro Icardi y su pelea con Wanda Nara

Mauro Icardi va por todo y se quiere quedar con la tenencia definitiva de sus hijas Isabella y Francesca. Sin embargo, la incertidumbre acerca de adónde va a desarrollar su carrera profesional es un tema que genera tensión en la Justicia. Aunque no se conocen versiones oficiales, se estima que el futuro del goleador del equipo extranjero seguiría del otro lado del océano. Ante esto, el comunicador expresó: “En el medio de esto, el 30 de junio termina el contrato con el Galatasaray, pero parece que hay propuestas para que juegue en Italia”.

Por su parte, ante la viralización de estas declaraciones, la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, irrumpió en X (ex Twitter) y desmintió la noticia brindada por Guido Zaffora: "Falsa Información". De acuerdo con lo expresado por la afamada jurista, esta audiencia nada tiene que ver con la demanda de restitución internacional, sino respecto a las vacaciones de invierno y el régimen de visitas.

Twit de Ana Rosenfeld | X

Entre versiones cruzadas y respuestas virtuales, quedó en claro que este 29 de mayo se llevará a cabo una nueva audiencia entre Mauro Icardi y Wanda Nara ante el juez Adrián Hagopian respecto a la situación de las hermanas Icardi. Mientras el exmatrimonio se prepara para sumar un nuevo round judicial a su vida, el vínculo entre ellos suma tensión y aporta nuevos capítulos a una guerra mediática y judicial que parece no tener fin.