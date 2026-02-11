Filtraron videos de Mauro Icardi en una fiesta y un detalle llamó la atención: ¿Acercamiento con Wanda Nara?

Cada vez que la China Suárez y Mauro Icardi se distancian de manera geográfica, comienzan a desatarse una ola de controversias acerca de las acciones que el futbolista y la modelo tienen por separado. Mientras Eugenia se encuentra en Argentina cumpliendo compromisos laborales, el goleador del Galatasaray está enfocado en su carrera profesional con el equipo turco. Sin embargo, en las últimas horas, aprovechó un tiempo de relax y asistió a una fiesta donde fue capturado in fraganti cerca de una mujer y con su teléfono celular en mano.

Mauro Icardi ¿se acerca a Wanda Nara?

En las últimas horas, el WandaGate volvió a sumar un nuevo capítulo tras un detalle que no pasó desapercibido en redes sociales. Al parecer, Mauro Icardi habría aprovechado sus días de soledad lejos de su novia para recurrir al baúl de los recuerdos y desarchivar las fotos junto a Wanda Nara.

Mauro Icardi, Wanda Nara | Instagram

De acuerdo a las imágenes viralizadas, el delantero del equipo turco asistió al cumpleaños de Lucas Torreira, compañero del Galatasaray. No obstante, se lo puede observar que pasa gran parte del tiempo con el teléfono celular en mano y alejados de los invitados. Según las especulaciones de los usuarios, quienes sacaron sus propias conjeturas al respecto, esta acción coincidió con ingresar a su perfil de Instagram y sacar de los archivados de publicaciones vinculadas a Wanda Nara para que vuelvan a aparecer en su feed.

Las mismas se tratan de posteos realizados en 2023 y 2024 donde su relación con la mediática empresaria atravesaba una serie de idas y vueltas. En este marco, el periodista Fede Flowers fue quien compartió algunas imágenes en su cuenta de Twitter, brindando las pruebas al respecto. En concreto, se trata de postales familiares de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y sus hijas Isabella y Francesca en viajes en avión y sus traslados de Estambul a Italia -y viceversa-.

Mauro Icardi observado bajo la lupa

En este marco, en las últimas horas trascendió más información acerca de lo que Mauro Icardi estuvo haciendo en el lugar donde fue a festejar el cumpleaños de su compañero de equipo. Nuevamente, Fede Flowers fue el encargado de difundir unas instantáneas de la pareja de la China Suárez rodeado por una misteriosa joven. “Se habla de una mujer que no paró de seguirlo en toda la noche durante la fiesta”, exclamó mientras aportó las imágenes donde se los ve muy cerca.

Al compartir estas evidencias en la famosa red social que ya no cuenta con el ícono del pajarito, algunos usuarios compartieron sus impresiones al respecto. Algunos afirman que las imágenes “desarchivadas” corresponden a las acciones de Wanda Nara ya que la presentadora de Telefe suele realizar estas maniobras virtuales. Otros, señalaron que la joven que aparece en las imágenes de la fiesta es la novia del futbolista cumpleañero, razón por la cual sería lógico que esté dentro de su radar de personas cercanas al grupo. Finalmente, otras teorías circularon entorno a desmentir al comunicador y exponer que lo que verdaderamente está haciendo el papá de las hermanitas Icardi es disfrutar de un momento con amigos sin hacer nada que traicione la confianza de su actual enamorada.

Mauro Icardi en una fiesta en Turquía | Twitter

Ante las versiones cruzadas y las teorías acerca de las acciones de Mauro Icardi cada vez que la China Suárez viaja a la Argentina, la corriente que más cobra peso es la que busca la forma de acercarse a como dé lugar a Wanda Nara, su exesposa y madre de sus hijas. Estos rumores podrían enfurecer a la cantante, quien está de este lado del océano cumpliendo con compromisos laborales próxima al estreno de En el barro 2, la serie de Netflix de Sebastián Ortega de la cual forma parte.

NB