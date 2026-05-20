Se filtró el millonario sueño que Mauro Icardi la va a cumplir a la China Suárez

Bueno, atento y caballero. Estas son las cualidades que Eugenia “China” Suárez resaltó de Mauro Icardi en numerosas entrevistas públicas. La pareja, quien convive desde enero de 2025 entre la Argentina y Turquía, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida debido a que el delantero se acaba de consagrar campeón por cuarta vez consecutiva con el Galatasaray. Las imágenes de los tortolitos festejando fuera y dentro del campo de juego no tardaron en viralizarse y la polémica pareja volvió a estar en el centro de la escena mediática. Esta vez, se filtró el millonario sueño que el ex de Wanda Nara le va a cumplir a la actriz.

La China Suárez fue sorprendida por Mauro Icardi

Luego de haberse coronado campeón con el equipo turco, Mauro Icardi ingresó de vacaciones en su trabajo. Tal es así que decidió regalarle un extravagante viaje a la China Suárez cumpliéndole un sueño que mantenía desde que era una niña. De acuerdo con la información propiciada por Gustavo Méndez en La mañana con Moria (Eltrece), el futbolista y la artista viajaron a Japón, el país del cual la intérprete había declarado varias veces que quería conocerlo debido a su descendencia, pero así también por su admiración por esa cultura oriental.

Mauro Icardi y China Suárez | Instagram

En este marco, el panelista detalló que la vez que estuvo a punto de concretar sus anhelos de recorrer dicho país tuvo imprevistos que la obligaron a postergarlo. “Ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón”, aseguró. Asimismo, detalló la agenda a futuro después de esta breck recreativo junto a su novio. “Después de Japón se van a Turquía y luego viene a la Argentina. Icardi ya pidió ver a sus familiares”, añadió.

¿La China Suárez sigue los pasos de Wanda Nara?

Después del escándalo mediático y la guerra judicial que Mauro Icardi llevó -y sigue llevando- con Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron mantener un reservado perfil manteniendo el total hermetismo de su vida. La mamá de Rufina, Magnolia y Amancio y el papá de Isabella y Francesca se retiraron prácticamente de su actividad diaria en sus respectivas cuentas de Instagram. En ocasiones, realizaron alguna que otra publicación sobre sus vidas laborales o imágenes que nada tenían que ver con su rutina familiar.

Mauro Icardi y China Suárez | Instagram

Si bien algunas postales de la dinámica conyugal se viralizaron, la pareja se mantuvo al margen de cualquier información que pudiera dañar su imagen. Sin embargo, Icardi rompió este pacto de silencio silencioso luego de haber levantado el trofeo con el Galatasaray haciendo referencia a las dificultades para vincularse con sus herederas.

Nuevamente, los ojos se pusieron en ellos y cada posteo en redes se convierte rápidamente en tema de interés. Aunque todavía no salieron a la luz las postales de su estadía en Japón, tras la divulgación de esta noticia, no faltaron aquellos que la compararon con la ganadora de los Martín Fierro a mejor conducción femenina. La presentadora había recorrido China y Japón en marzo junto a su exnovio, Martín Migueles, compartiendo las imágenes más significativas de sus vacaciones. Ahora le llegó el turno a la China de visitar este emblemático país ancestral con una cultura milenaria que despierta la curiosidad de millones de turistas al año.

La China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

Por su parte, la China Suárez y Mauro Icardi parecen más enamorados y unidos que nunca. Su viaje por Japón no solo significa una muestra de cariño invaluable para la actriz, sino también un millonario desembolso de dinero para cumplirle este sueño a su actual pareja. No obstante, el capitán del conjunto extranjero no escatima en gastos cada vez que se trata de consentir a su nuevo amor.