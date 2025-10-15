Leticia Brédice habló de su obsesión por estar delgada, el consumo de pastillas y las consecuencias: “Yo no me daba cuenta de lo que hacía"

Leticia Brédice habló de su obsesión por estar delgada, el consumo de pastillas y las consecuencias de una etapa marcada por exigencias físicas y decisiones personales. Sus palabras recorrieron momentos clave de su carrera y reveló aspectos poco conocidos de su historia en la industria del entretenimiento.

Leticia Brédice compartió detalles sobre su obsesión por estar delgada, el consumo de pastillas y las consecuencias que atravesó en aquellos años. La actriz se refirió a sus inicios en la industria, reconstruyendo vivencias que marcaron su vínculo con el cuerpo y la exposición pública. A su vez, habló de una época en la que ciertas prácticas eran comunes y aceptadas.

La artista fue invitada al programa Intrusos (América), donde habló sin rodeos sobre los mandatos estéticos que marcaron sus comienzos en el cine argentino y cómo eso derivó en el consumo de pastillas para adelgazar. “Yo no me daba cuenta de lo que hacía”, expresó, al recordar los años en los que la delgadez extrema era vista como un requisito.

Durante la entrevista, Leticia Brédice repasó sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, cuando con apenas 20 años protagonizó escenas de alto voltaje que la expusieron como pocas. “Cuando era chica, en mi primera película, estoy más tiempo desnuda que vestida. Y ahí empezaron todos mis problemas con el cuerpo”, relató.

En la misma línea, la cantante hizo referencia al contexto de los años 90, una época en la que el consumo de anfetaminas era frecuente entre quienes buscaban mantenerse delgados. “En los 90 consumir anfetaminas era muy fácil”, aseguró. Según explicó, estas sustancias estaban al alcance de la mano y eran utilizadas sin demasiada conciencia de sus efectos: “Tomaba pastillas para estar flaca, pero no sabía lo que me estaba haciendo. No me daba cuenta de lo que hacía”.

Leticia Bredice se refirió a la presión de encajar en un ideal de belleza

Karina Iavícoli le consultó a Leticia Brédice si alguna vez consumió anfetaminas, y la artista no solo se lo confirmó sino que detalló porqué lo hizo. “Sí. Era para estar como se esperaba, para estar a la altura de la circunstancia. Ibas a probarte ropa y te decían: ‘Si tuvieses dos kilitos menos, esta pollera te quedaría soñada’. Las vestuaristas, todas teníamos esa cabeza. No culpo a nadie, era la mentalidad de esos años”.

Por su parte, la cantante reveló que, a pesar de que siempre fue delgada, la presión que sentía por encajar dentro del ideal de belleza era una constante. “Yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, era algo naturalizado. Algunas actrices grandes me decían: ‘No lo hagas más’, pero otras me confesaban: ‘Yo también lo hago’”, continuó.

