Este martes, Wanda Nara presentó a la segunda tanda de famosos que integran MasterChef Celebrity. Maxi López, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Susana Roccasalvo, Sofi Gonet, Chino Leunis, Cachete Sierra, Julia Calvo, Ian Lucas, Luis Ventura, Claudio "Turco" Husain y "Roña" Castro demostraron su destreza en la cocina para sorprender a los jurados

Sin embargo, lo más importante de la noche fueron los peores platos que realizaron los participantes. Es que Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis entregaron los delantales grises y se conocieron cuáles son los 12 famosos que tendrán que cocinar el jueves para evitar la gala de eliminación del próximo domingo.

Cuáles son los participantes que recibieron el delantal gris en la primera semana de MasterChef Celebrity

Como es habitual, los desafíos de la primera semana de MasterChef Celebrity sirvieron para medir el nivel de los concursantes y definir quiénes deberán esforzarse para conquistar al exigente jurado. Los participantes que no lograron convencer con sus platos recibieron el delantal gris, símbolo de que deberán enfrentarse entre el jueves y domingo para asegurarse su continuidad en el certamen.

Durante el segundo programa, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidieron que Luis Ventura, Roña Castro, Cachete Sierra, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Julia Calvo se llevaran el delantal gris y este jueves tienen que cocinar en la noche de "última chance".

Los seis participantes se suman a Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano, Momi Giardina, La Joaqui, Andy Chango y Esteban Mirol que recibieron el delantal gris en el programa del lunes. Por su parte, Valentina Cervantes, Turco Husain -que hizo el mejor plato-, Sofi Gonet, Ian Lucas, Chino Leunis y Maxi López pasaron al balcón y jugarán este miércoles en la noche de beneficios.

Cuáles fueron los peores platos del segundo programa de MasterChef Celebrity

Emilia Attias: pancakes japonés con con crema agria, huevos de salmón, eneldo y alcaparras

Cachete Sierra: pechuga de pollo a la sartén, champiñones y ajo con ensalada fresca de cherry, rúcula y albahaca

Roña Castro: panqueque relleno de dulce de leche bañado con chocolate y crema

Luis Ventura: milanesa a caballo con papas fritas

Susana Roccasalvo: solomillo de cerdo con puré de manzana, espárragos, champiñones, cebolla y endivias salteadas

Julia Calvo: colchón de arvejas, zanahoria, lechuga, salsa de tomate y huevo frito

Cuáles fueron los mejores platos del segundo programa de MasterChef Celebrity