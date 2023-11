Lilia Lemoine confirmó los rumores de un viejo romance con Javier Milei: “Nunca quisimos decirlo”

Lilia Lemoine se encuentra en el ojo mediático por diversas razones, una de ellas es sobre su pasado amoroso con el presidente electo, Javier Milei. Diversos rumores en las redes sociales apuntaban a un supuesto romance entre la Diputada Nacional y el Presidente electo. Las especulaciones surgieron a raíz del estrecho vínculo entre ambos, ya que años atrás, Lilia se desempeñaba como estilista y maquilladora de Milei.

Javier Milei y Lilia Lemoine

Asimismo, en una entrevista con Baby Etchecopar, Lilia Lemoine reveló datos inéditos de su romance con Javier Milei: “Fui muy cercana a Javier. Soy. Pero obviamente él está en pareja. Yo guardo mi lugar. Lo ayudé a que mejore su look. Estoy enamorada de Javier como todos los libertarios de Argentina”. Además, numerosas especulaciones indicaban que la cosplayer sería la tercera en discordia entre la relación del Presidente y Fátima Flórez.

Lilia Lemoine rompió el silencio tras el supuesto romance con Javier Milei

En una entrevista con ‘Empezar el día’, Lilia Lemoine aseguró haber vivido un fugaz romance con Javier Milei, pero minimizó la relevancia de esta relación en su vida actual: "Fue siendo ambos solteros y nunca quisimos decirlo. Ni lo hablamos con Karina. Es realmente algo intrascendente", expresó la diputada, admitiendo su antigua relación con el Presidente.

Asimismo, la cosplayer manifestó su amor tanto por Javier Milei como por su hermana, Karina: “A Javier lo quiero muchísimo.”. Sin embargo, Lilia ahondó sobre la revelación de su romance con el líder libertario, destacando la falta de respeto que tuvo el medio de comunicación hacia Fátima Flórez: “Es feo porque él está en pareja. Es algo totalmente desconsiderado. Y una cosa es que lo cuentes porque lo querés contar, y otra es que te engañen para sacártelo y lo publiquen. Es meterse con tu intimidad”.

“Me hicieron una cámara oculta horrible. Me llevaron engañada hasta Londres, porque era para hablar sobre una nueva cadena de eventos de cosplay que quería venir a Argentina y me pedían asesoramiento. Me puse a hablar con una chica inglesa de la organización cosas de chica, algo raro me olió. Ella me empezó a contar de sus cosas, yo le conté algo más o menos. Pero salió. Lo publicaron en redes”, manifestó Lemoine.

P.C