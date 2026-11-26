Ser hija de Gustavo Cerati significó crecer cerca de una figura reconocida de la música, aunque eso no necesariamente se reflejara en la vida cotidiana de su familia. Así lo recordó Lisa Cerati durante una entrevista en Mujeres que suenan, donde habló sobre su infancia y la manera en que sus padres lograron que la popularidad del artista no interfiriera en su crianza.

Cecilia Amenábar, la mamá de Lisa, y Gustavo Cerati

A sus 30 años, la hija del músico y Cecilia Amenábar destacó que siempre tuvo una vida bastante alejada de la exposición mediática y reconoció que esa fue una decisión que agradece especialmente a sus padres. En su relato, también recordó las primeras señales que le permitieron entender que su papá era alguien conocido y cómo, puertas adentro, Gustavo nunca dejó de ocupar simplemente el lugar de padre.

Lis sobre cómo fue crecer siendo hija de Gustavo Cerati

Durante la entrevista, Lisa Cerati recordó que su infancia transcurrió con bastante naturalidad, sin grandes diferencias respecto de la de sus compañeros del colegio. Aunque sabía que su papá era una persona reconocida, no tenía una dimensión clara de su popularidad ni de lo que representaba para el público. Una de las situaciones que le permitieron advertirlo ocurría en el ámbito escolar, cuando sus profesoras reaccionaban de una manera particular ante la posibilidad de encontrarse con él: "Yo sabía que mi papá era alguien porque, tipo, las profesoras se ponían nerviosas, ¿viste? Como que estaban como: 'Viene Gustavo'", contó entre risas.

La joven explicó que durante mucho tiempo interpretó su trabajo como una actividad más, similar a la de cualquier otra persona que se dedicaba a realizar espectáculos: "Yo pensaba que mi papá hacía shows como mucha gente, era como un rubro laboral", recordó. De esa manera, la música y los escenarios formaban parte de la profesión de Gustavo, pero no definían el vínculo que tenía con sus hijos.

El agradecimiento de Lisa Cerati a sus padres por haberla protegido de la exposición

Otro de los aspectos que Lisa Cerati destacó durante la charla fue la decisión de sus padres de preservar la intimidad familiar. También reconoció que haber crecido lejos de la exposición pública fue algo fundamental para ella y valoró especialmente que sus padres nunca le hicieran sentir el peso de la fama: "Nunca nos hizo sentir nada ni similar a que era famoso. Nunca tocaba, era como... era padre", expresó al recordar cómo era la dinámica familiar. Para ella, esa separación entre la figura pública del músico y su rol dentro de la familia fue una de las claves para poder disfrutar de una infancia normal.

Lisa Cerati junto a sus padres: Gustavo Cerati y Cecilia Amenabar

En ese sentido, también destacó el trabajo que hicieron ambos padres para protegerla durante una etapa fundamental de su vida: "Agradezco que crecimos protegidos en ese sentido. Tanto mi mamá como mi papá creo que hicieron un gran trabajo en eso", señaló. Además, explicó que esa experiencia representa un recuerdo al que puede volver con cariño, porque le permitió formarse sin que la popularidad de Gustavo condicionara su día a día. Así, Lisa Cereti compartió parte de su infancia y el lugar que ocupó la fama de su papá durante esos años.