Lisa Cerati compartió un emotivo mensaje por el cumpleaños de su padre, Gustavo Cerati: “Te extrañamos demasiado”

Gustavo Cerati se mantiene en el recuerdo de los fanáticos de toda Latinoamérica como una de las deidades más imponentes y respetadas del rock en español. El cantante revolucionó la estética sonora de la regió y construyó un legado artístico inmortal. Pero, más allá de los masivos escenarios y el clamor del público internacional, el emblemático compositor logró formar una hermosa familia junto a la modelo chilena Cecilia Amenábar. De este profundo amor nacieron sus dos adorados hijos, Benito y Lisa.

Ambos jóvenes trazaron un camino propio en el arte, y ella se transformó en una talentosa realizadora audiovisual, diseñadora y selectora musical. De esta manera, mantiene siempre viva la sensibilidad estética y el alma libre que heredó de su legendario progenitor. Este 11 de agosto, Lisa Cerati conmovió profundamente a miles de fanáticos en las redes sociales al recordar el cumpleaños de su padre. La joven artista utilizó su cuenta de Instagram para difundir un archivo íntimo y compartir una sentida declaración pública de amor.

Lisa Cerati, Gustavo Cerati

El mensaje de Lisa Cerati a su papá, Gustavo Cerati, por su cumpleaños

Las celebridades no solo construyen fuertes vínculos con sus fanáticos; además cultivan y forman familiar que los recuerdan en todo momento y les brindan un homenaje de lujo. La conexión entre Lisa y Gustavo Cerati siempre estuvo marcada por una profunda sensibilidad artística y una complicidad padre e hija que trascendió lo cotidiano. Desde muy pequeña, compartió un universo repleto de música, viajes y exploración estética, consolidando un vínculo inquebrantable fundado en la admiración mutua.

Tras el fallecimiento del líder de Soda Stereo, Lisa Cerati dejó en claro que este lazo afectivo se mantiene intacto en la memoria colectiva y familiar. Es por ello que, generalmente, comparte postales vintage e imágenes inéditas de su archivo íntimo. A través de estos registros analógicos del pasado, la joven le deja dulces mensajes a su padre, e invita a millones de seguidores a recordar al ídolo desde una faceta cálida, hogareña y alejada de los grandes escenarios.

Este 11 de agosto de 2026, fecha en la que el legendario compositor argentino cumpliría sesenta y siete años, su hija decidió homenajearlo con una conmovedora fotografía retro de su infancia. En la tierna imagen seleccionada, se observa a un Gustavo sonriente, mientras recibe un doble y cariñoso beso en las mejillas por parte de sus dos hijos. Para acompañar esta hermosa postal, Lisa redactó unas sentidas palabras, y expresó: "Feliz cumpleaños. Te extrañamos demasiado. Gracias por tantas cosas increíbles que hiciste en tu paso por este mundo. No tengo sensación más grande en mi vida que el orgullo de que seas mi papá para siempre".

Lisa Cerati, Gustavo Cerati

Así está hoy Lisa Cerati, la hija de Gustavo Cerati

Lisa Cerati es una de las jóvenes hijas de celebridades que, con su pasión y herencia en el arte, camina con un sello de identidad propio y un rol activo en la escena latinoamericana. Nacida el 2 de mayo de 1996 en la ciudad de Santiago de Chile, creció rodeada de una atmósfera sumamente creativa que moldeó su destino de forma natural. A diferencia de su hermano Benito, quien decidió volcarse por completo hacia la composición e interpretación de canciones, ella eligió expresarse profesionalmente a través del lenguaje visual y los entornos digitales.

En la actualidad, se desempeña con gran éxito como realizadora audiovisual, diseñadora gráfica y selectora musical en diversos eventos culturales. Su trabajo destaca por una aguda sensibilidad estética, rasgo que denota de manera inmediata la influencia directa de la riqueza conceptual que caracterizó a sus progenitores. A sus treinta años, continúa conmemorando la memoria de su padre no solo desde el recuerdo íntimo y familiar, sino también a través del resguardo activo de su patrimonio cultural.

Lisa Cerati, Gustavo Cerati

Este 11 de agosto, y como todos los años, Lisa Cerati no lo dudó y compartió un emotivo mensaje por el cumpleaños de su padre, Gustavo Cerati. De esta manera, el recuerdo del cantante no solo queda en la música que dejó, sino también en aquella personalidad que expresaba en la intimidad de su hogar.

A.E