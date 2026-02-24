La furia de Matías Martín tras los rumores de romance entre su ex, Natalia Graciano, y Mauricio Macri

El rumor de un posible romance entre Natalia Graciano y Mauricio Macri no solo sacudió el mundo del espectáculo, sino que también desató el enojo de Matías Martín. El conductor, ex pareja de la modelo y padre de sus hijos, reaccionó sin filtro ante los rumores que lo salpican indirectamente y dejó en claro su incomodidad frente a la exposición mediática.

Matías Martín explotó ante las versiones sobre Natalia Graciano

Todo comenzó tras confirmarse la separación de Macri y Juliana Awada, una ruptura que, según trascendió, llevaría más de un año, pero se hizo de público conocimiento en las últimas semanas. En ese contexto, el nombre de Natalia Graciano apareció como la supuesta nueva ilusión del exmandatario. La primicia fue dada a conocer por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (ElTrece), el ciclo conducido por Moria Casán, donde incluso se aseguró que ambos “se conocen desde hace tiempo” y que él estaría “muy interesado”.

Matías Martín

Sin embargo, con el correr de las horas, la versión empezó a perder fuerza y se sumaron otros nombres al radar sentimental de Macri. Aun así, el rumor ya estaba instalado. Fue entonces cuando el equipo de Puro Show (ElTrece) fue a buscar a Matías Martín, quien intentó evitar el tema pero terminó respondiendo, visiblemente incómodo. “No sé nada, no estoy enterado. Me sorprendería, pero no estoy enterado”, expresó en un primer momento, marcando distancia total con la versión. Lejos de cerrar el tema, repitió con énfasis: “No estoy enterado, no sé nada”. Sus palabras dejaron en claro no solo desconocimiento, sino también cierta molestia por tener que pronunciarse sobre una situación ajena.

Matías Martín y el límite frente a la exposición mediática

Si bien reconoció que mantiene vínculo con Graciano por los hijos que tienen en común, fruto de una relación que se extendió durante más de dos décadas, evitó profundizar sobre su vida privada. Juntos tuvieron dos hijos y, tras años de vida en pareja, se separaron en 2023, en buenos términos y priorizando la familia. “Por supuesto que tengo vínculo con ella, cuando hable veré. En esta vida nunca se sabe, todo puede ser”, expresó.

Matías Martín junto a Natalia Graciano y dos de sus hijos, Mía y Alejo.

El momento más tenso llegó cuando expresó su malestar de manera directa, en medio de una exposición que vuelve a poner en foco una historia ya cerrada para él. “No me enteré de nada en lo más mínimo, los veo a ustedes y ya me pongo nervioso. Para ustedes es un juego, para mí es mi vida. Yo no me siento parte de este show”. Con esa declaración, Matías Martín no solo marcó un límite, sino que también evidenció el impacto que tienen este tipo de versiones en su vida personal, especialmente cuando involucran a su ex pareja y madre de sus hijos.