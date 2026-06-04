Así es la pollera pantalón palazzo con la que Máxima Zorreguieta impuso la tendencia de la temporada

Máxima Zorreguieta es una de las royals más observadas por los expertos de la moda e, incluso, por otras integrantes de la realeza. Su estilo audaz la lleva a imponer originales prendas que le permiten mantener los colores vívidos de la familia de Países Bajos, sin romper con las exigencias protocolares y las reglas que deben seguir a la hora de imponer tendencia. Es por eso que cada uno de sus atuendos termina volviéndose centro del debate fashionista.

En los últimos meses, y con motivo de despedir la temporada invernal europea, la reina de Países Bajos comenzó a lucir las últimas prendas abrigadas, y dejó nuevas ideas para la temporada que recién ingresa a la Argentina. Fue así que lució una original pollera-pantalón, pero manteniendo el estilo palazzo que se volvió su favorito. Entre colores llamativos y una combinación fresca y unida a las tonalidades de la primavera, demostró que se puede tener comodidad y protocolo en un mismo look.

Máxima Zorreguieta

La pollera-pantalón estilo palazzo que Máxima Zorreguieta impuso en la temporada

Si hay una reina que entiende el límite entre la originalidad de la moda y romper con los protocolos reales, esa es Máxima Zorreguieta. La reina de Países Bajos descubre en el límite la manera perfecta de imponer nuevas prendas, volviéndose un ícono de la moda y una influencia para las redes sociales y los medios de comunicación. Entre calzado estampado, maxi faldas, pantalones palazzos y colores llamativos, su estilo fusiona su amor por la naturaleza y la elegancia del maximalismo.

La pollera-pantalón palazzo con la que Máxima Zorreguieta impuso la tendencia de la temporada

Es por eso que, en las últimas horas, llamó la atención de todos al fusionar dos prendas diferentes para despedir el invierno europeo y abrirle una nueva tendencia al invierno argentino. En su visita por la inauguración del Festival de Holanda en el Teatro Real Carré de Ámsterdam, se robó los flashes de la prensa y la mirada de los expertos de la moda al lucir un conjunto color block de la firma belga Natan. El mismo estaba compuesto por una blusa de manga larga en color rosa palo, con un agregado de joyería inspirado en la naturaleza: una delicada pieza en forma de flor diseñada por la joyera española Luz Camino.

Sin embargo, muchos apuntaron por la gran combinación de prendas que lució en la parte inferior del look. Unos llamativos pantalones palazzo, siguiendo con su línea de favoritos, se unían a los estilos faldas, gracias a que en la cintura se ataba de manera tal que inspiraba a un pareo. El vibrante tono amarillo de la prenda se terminó de combinar con una cartera de mano texturizada en tono mostaza, y unos tacos cerrados en punta de ante amarillo, firmados por Gianvito Rossi.

La pollera-pantalón palazzo con la que Máxima Zorreguieta impuso la tendencia de la temporada

El pantalón palazzo: el favorito de Máxima Zorreguieta

Hay una realidad en el mundo de la moda y es que todas las celebridades tienen sus prendas favoritas que buscan repensarlas y darle un toque original para seguir imponiéndolas como tendencia. Máxima Zorreguieta no duda en darle un lugar especial a los pantalones y, en las últimas semanas, se destacaron los del diseño palazzo que le permiten movimiento en sus pasos y comodidad para largas jornadas de eventos protocolares.

Esta prenda se caracteriza por tener un corte de pierna sumamente ancho y holgado, que cae de forma recta o con un ligero vuelo en línea "A" desde la cintura o la cadera. Al ser tan amplio, muchas veces su caída imita la estética de una falda larga, lo que le permite sumarse a los estilos elegantes y contemporáneos, o clásicos chic, dejando una huella de delicadeza y movimiento, sobre todo por el uso de sus textiles frescos e ideales para cualquier temporada.

Durante la época del invierno europeo, Máxima Zorreguieta los destacó como sus favoritos, al igual que a las faldas largas o maxi faldas acampanadas. Sin embargo, con el pantalón descubrió una manera de jugar con el volumen y su propia silueta, sin perder de vista los colores característicos de la Familia Real de Países Bajos y la comodidad que necesita para largas jornadas de eventos protocolares. Desde jumpsuits y conjuntos monocromáticos hasta la pollera-pantalón, la reina demostró por qué se volvió su prenda favorita y sus apuestas sobre la misma.

El pantalón palazzo: el favorito de Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta es de las mayores influencias en la moda a nivel internacional, y una gran forma de inspiración que fusiona originalidad con la clásica elegancia de la realeza. Es por eso que se vuelve una de las más observadas por los expertos fashionistas y sus looks se convierten en el centro del debate en redes sociales. En las últimas horas, sorprendió al imponer un nuevo estilo de pantalón, fusionándolo con la pollera, y manteniendo su diseño palazzo. El look, que invitaba a la frescura de la nueva temporada europea y abría las posibilidades para el invierno argentino, se llevó los halagos de todos y marcó una manera original de imponer el pantalón palazzo.

A.E